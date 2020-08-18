不滿紐約市大砍預算 2.4萬警表態挺川普

（法新社檔案照）

2020-08-18 05:30:00

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕由於警察預算遭地方政府大幅刪減，美國紐約市最大的警察職業工會「紐約市警察工會」（NYCPBA）十五日代表約二．四萬名警察，在美國總統川普位於新澤西州貝德敏斯特（Bedminster）的高爾夫球俱樂部表態支持川普爭取連任。工會主席林奇（Patrick Lynch）表示，這是紐約市警察工會史上第一次表態支持特定候選人。

市警工會 頭一次公開挺候選人

林奇批評地方政府與州政府的領導者，透過虛假陳述認定紐約市警察與執法者是壞人，「多麼荒謬？他們居然因為社會的弊端譴責我們」。林奇也強調，紐約市警察都是地表最有同理心的人，「我從事警察工作已有三十六年，擔任工會主席也長達二十一年，迄今為止，我不記得此前我們聲明過支持某位美國總統，這很重要。」

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對於紐約市警察工會表態力挺，川普表示，他的政治議程一直都是「反對犯罪」與「支持警察」，並強調倘若民主黨準總統候選人拜登當選，拜登的警察政策將會以紐約市市長白思豪（Bill de Blasio）的「災難」為樣本。川普曾聲稱，拜登支持解散警隊，但拜登否認，強調他只是呼籲透過增加警察機關的資金，推動警政改革。

民主黨籍的紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）與白思豪均支持被工會視為反對警察的法律，白思豪更大幅刪減紐約市警局預算。白思豪七月間曾表示，大幅削減紐約市警局的預算是正確的事，因應經費縮減，紐城預計將裁撤一一六三名員警。

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