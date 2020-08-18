白俄總統引「俄」勢力入關 恐重演烏克蘭失土危機

白俄羅斯總統魯卡申科十六日向支持者表示，不會滿足反對者重新舉行大選的訴求。（美聯社）

2020-08-18 05:30:00

〔編譯孫宇青／綜合報導〕白俄羅斯總統魯卡申科涉嫌選舉舞弊，引發獨立建國以來最強烈民怨，遊行和罷工等抗議接踵而來，要求他下台及重新大選。然而，魯卡申科並未回應訴求，反而求助於俄羅斯總統普廷，獲對方允諾提供軍事協助。法國國際廣播電台（RFI）分析，一旦歐盟和北大西洋公約組織（NATO）對白俄局勢態度不堅定，俄國大軍開進白俄協助魯卡申科鎮壓的畫面出現，恐怕上演形同「烏克蘭2.0」的併吞危機。

歐盟︰解決危機不應透過「外部干預」

西方各國連日來高度關注白俄情勢發展，歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）十七日宣布，歐盟各國領袖將在十九日舉行緊急視訊會議，討論如何具體聲援白俄民眾，並警告白俄政府不要對示威者施暴。更重要的是，歐盟屆時也會示警，解決白俄危機不應透過「外部干預」，顯然暗指俄國。

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與此同時，立陶宛已向歐盟提議，原先準備援助白俄的五千萬歐元基金，應繞過白俄政府、直接幫助被鎮壓的示威者；波蘭也宣布，將提供白俄學術界和獨立媒體一千三百萬美元獎學金與補助，並擴大開放國內市場，歡迎白俄勞工前往就業。

儘管歐洲各國紛紛出招，魯卡申科的態度絲毫未軟化，十五、十六日接連致電普廷求援；克里姆林宮也聲稱，願在必要時遵循「集體安全條約組織」（CSTO）架構，透過軍事協助白俄安全。魯卡申科還以北約已在波蘭和立陶宛境內集結兵力為由，宣布十七至廿日在鄰近這兩個國家的格羅德諾（Grodno）地區舉行軍事演習。

普廷2014年藉出兵烏克蘭 併吞克里米亞

法廣分析，白俄民眾想要拉下「歐洲最後獨裁者」的決心日益強烈，但若普廷決意力挺魯卡申科，且不惜動用武力，白俄的公民覺醒之火可能再次被撲滅。一旦情勢如此發展，將令人聯想到二○一四年的烏克蘭危機。當時，普廷支持烏國東部的親俄勢力，並趁亂出兵併吞克里米亞。從普廷不惜與西方翻臉也要支持親俄領袖來看，一旦魯卡申科無法解決國內民怨，俄軍入境鎮壓的戲碼恐再次上演。

分析指出，白俄的反魯卡申科行動不僅是國內問題，且是北約、歐盟對抗俄國的地緣政治險局，歐盟應與北約整合，出兵警告普廷不得輕舉妄動；西方領袖也必須主張危機由白俄人自行解決，最好能由國際社會監督重新大選。若以上方案失敗，則應透過其他管道，逼迫魯卡申科遠走海外。

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