川普斡旋 阿聯以國同意建交

以色列總理納坦雅胡（左）與阿拉伯聯合大公阿布達比邦王儲穆罕默德宣布，兩國已達成和平協議，關係將全面正常化。（法新社）

2020-08-15 05:30:00

巴勒斯坦痛斥遭背叛 土耳其嗆斷交

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普在中東取得重大外交勝利！歷經美國數月的斡旋，以色列與阿拉伯聯合大公國十三日終於宣布已達成和平協議，外交關係將全面正常化，以色列同意暫緩兼併約旦河西岸猶太屯墾區，以換取阿聯同意成為繼埃及與約旦後的第三個承認以色列的阿拉伯國家，也是第一個與以色列建交的波斯灣國家。巴勒斯坦自治政府怒斥遭阿聯背叛，以色列素敵伊朗斥之為愚蠢戰略，土耳其則揚言與阿聯斷交。

第一個承認以色列的波灣國家

川普、以色列總理納坦雅胡，以及阿聯阿布達比邦王儲穆罕默德（Mohammed bin Zayed Al-Nahyan）發表聯合聲明，宣布已同意以色列與阿聯全面關係正常化，「擘劃開啟中東地區大潛力的新道路」。名為「亞伯拉罕協定」（Abraham Accords）、被形容是「具有歷史意義」與「邁向和平的突破」的以阿和平協議，將在美國白宮舉行簽署儀式，其內容包括加強雙邊經濟關係、科技合作、開闢直航班機，以及互派大使與在阿聯首都阿布達比與以色列大城特拉維夫設立大使館，據信阿聯不會在引發國際爭議的以國新都耶路撒冷設立大使館。

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暫緩兼併約旦河西岸？ 以阿說法不一

不過，協議關鍵─以色列兼併約旦河西岸究竟是暫緩還是停止，以阿說法不一；聯合聲明稱以色列將「暫停」宣示約旦河西岸主權，但阿聯的穆罕默德隨後在推特上稱協議內容是以人「停止」兼併巴人領土，但鷹派的納坦雅胡稍後在電視演說中堅稱，兼併計畫只是延期，而非取消，並揚言「絕不放棄對我們的領土的權利」。以色列在一九六七年的六日戰爭中從巴勒斯坦人手中取得約旦河西岸並在此屯墾，自此以巴衝突不斷。川普在今年一月的中東和平計畫中同意以色列併吞約旦河西岸，以國政府更訂七月一日為兼併計畫起始日。

巴勒斯坦自治政府對於以阿建交表達「強烈反對與譴責」，視阿聯此舉為背叛，並要求阿拉伯聯盟召開緊急會議；伊朗的外交部則痛批建交之舉是「阿聯與以色列的戰略愚行」，土耳其總統艾多根更揚言要與阿聯暫停外交關係或召回大使。以色列因歷史與宗教因素而遭阿拉伯世界與穆斯林國家抵制，又因地理位置而遭鄰國孤立。但包括英國、德國、巴林以及與以色列建交的埃及，都樂見以阿關係正常化。

美國總統川普在以色列與阿拉伯聯合大公國達成和平協議後，於白宮橢圓形辦公室接受其中東政策團隊的鼓掌恭賀。左起依序為美國伊朗特使胡克、總統助理兼國際談判特別代表貝科維茨、美國駐以色列大使佛里曼、川普女婿兼中東和平方案擘劃者庫希納，以及美國財政部長努勤。（美聯社）

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