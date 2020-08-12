民團提3大訴求 跨海援港人

港警十日逮捕壹傳媒創辦人黎智英等人，並進入壹傳媒大樓蒐證，打壓新聞自由做法震驚國際社會。台權會、香港邊城青年等近十個台灣人權團體，昨在立院召開記者會聲援港人。（記者廖振輝攝）

2020-08-12 05:30:00

〔記者彭琬馨、呂伊萱、許倬勛、吳書緯、施曉光／綜合報導〕港警十日以國安法為由，逮捕壹傳媒創辦人黎智英等人，並進入壹傳媒大樓蒐證，打壓新聞自由做法震驚國際社會。多個關心香港人權的台灣公民團體，昨在立法院召開記者會聲援香港，出席記者會的代表手持白紙，以粵語高喊「光復香港」口號，聲援無法在香港發聲的港人。

台灣人權促進會、香港邊城青年、經濟民主聯合、華人民主書院等近十個關心香港的台灣人權團體，昨在網路上發起連署，並在立法院召開記者會聲援港人。記者會提出三大訴求，除要求港中政府立即釋放所有被捕的抗爭者，呼籲台灣政府應正視民間對庇護機制法制化的訴求，也呼籲台灣政府加入國際社會制裁北京政府的行動。

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國際特赦組織台灣分會秘書長邱伊翎說，媒體扮演捍衛人權角色、關乎人民權益，侵害媒體是非常嚴重的事，呼籲港府應立即釋放所有被逮捕的人士。美國企業研究院（AEI）研究員馬明漢（Michael Mazza）昨推文建議，正在台灣訪問的美國衛生部長阿札爾，應拜訪台北《蘋果日報》辦公室，以示捍衛民主自由。

阿札爾昨與外長吳釗燮召開簡短的媒體見面會，面對大批媒體時有感而發表示，這就是台灣所代表的共享、民主、開放、透明等價值，「生動又具體的例證」，似在表達此景象與香港大搜捕戕害新聞自由形成強烈對比。

蘇揆：台灣會捍衛得來不易的自由民主

行政院長蘇貞昌昨到桃園市參訪仁寶科技平鎮廠受訪時表示，中共輕忽人權，台灣人民應引以為鑑，兩岸統一絕無好下場。蘇揆並說，台灣有主權，人民愛好和平，深知自由民主可貴，才享有現在的一切，若被中國統一，將如香港任中共宰割，自由民主將不復見，台灣會捍衛得來不易的自由民主，不讓中國武力侵台得逞。

立法院時代力量黨團總召邱顯智則呼籲朝野黨團，藉立法院第二次臨時會重新修訂「港澳條例」第十八條與相關內容，將港人向我國申請政治庇護的資格與程序規範，使對港人援助予以制度化，提供適時庇護。前總統馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，在任何情況下，搜索報社與媒體都極為不當，效果極其負面，港警及中共的做法，令人完全無法認同。

對於香港民運人士接連遭逮捕，行政院長蘇貞昌（前）11日受訪表示，台灣人應警惕若真被中國統一，恐會像香港般任人宰割，呼籲應團結珍惜台灣的自由民主。。（記者許倬勛攝）

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