黎智英恐「被送中」 面臨無期徒刑

黎智英被捕國際反應（整理：編譯黃靖媗 ）

2020-08-12 05:30:00

周庭、黎2個兒子、壹傳媒高層3人 昨深夜交保

〔編譯管淑平、駐日特派員林翠儀／綜合報導〕香港「壹傳媒」創辦人黎智英等人十日遭警方國安處人員逮捕，拘押超過三十小時後，黎智英長子黎見恩、次子黎耀恩和三名壹傳媒高層、「香港眾志」前副秘書長周庭等人十一日晚間陸續獲得交保。香港媒體報導，這次逮捕行動與周庭經營的「我要攬炒」網站團隊有關，而黎智英等媒體高層涉嫌資助該團隊，黎智英未來「可能被送中」受審，面臨無期徒刑。

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黎智英等4人仍在押 另新增通緝2人

國安處十一日新增通緝此前已被通緝的美國「香港民主委員會」總監朱牧民，以及「攬炒」團隊成員、網名「攬炒巴」的劉祖迪，後者已於今年初前往英國。與黎智英同日被捕的壹傳媒行政總裁張劍虹、壹傳媒行政總監黃偉強、壹傳媒動畫公司總經理吳達光和周庭等人，都陸續交保。

黎智英十一日上午被警方上銬押赴西貢，到其擁有的遊艇蒐證，約逗留一小時後搭車返回旺角警署；下午他再被押送西九龍警署，晚間回到旺角警署。與黎智英同被北京列為「禍港四人幫」的民主黨創黨主席李柱銘、前主席何俊仁都說，已有被捕的心理準備。

港警聲稱：

「我要攬炒」鼓動外國制裁 黎有金援

港警國安處高級警司李桂華十日晚間聲稱，國安處調查一個在港營運的團隊，積極要求外國制裁或封鎖香港，且有媒體高層利用外國帳戶為該團隊提供資金，該團隊「在國安法實施後繼續運作積極」，因此依法採取行動。至於另外涉及的串謀詐欺罪嫌，則是壹傳媒被檢舉用詐欺手段騙取低價使用將軍澳廠房的權利。

據報導，本案與「我要攬炒」網站多次在網路宣傳、募款，與外國人士合作推動、遊說外國政府制裁香港有關；而黎智英及多名「壹傳媒」高層涉嫌透過香港、外國帳戶和股票買賣等多種方式資助該團隊，金額超過百萬港幣。「明報」報導，警方懷疑「蘋果日報慈善基金」支持「攬炒」團隊，該基金有九名董事，包括這次被捕的張劍虹、壹傳媒財務總裁周達權；曾有「蘋果」記者協助參與去年「反送中」運動者申請經費。

多名分析家指出，此事可能與美國政府制裁中國、香港十一名高官有關，北京可能藉由逮捕「親美」勢力，傳達「不怕國際制裁」訊息，而黎智英是其中最具象徵意義的人物。

美國加州大學學者華志堅（Jeffrey Wasserstrom）擔憂，黎智英可能被送到中國受審。根據香港國安法，若案件涉及境外勢力介入，可由北京駐港國家安全公署行使管轄權，由中國檢方、法院行使檢察權、審判權，且皆適用中國刑事訴訟法等相關規定，最高可處無期徒刑。

日方關切周庭被捕

網友發起#FreeAgnes活動

在日本享有高人氣的周庭被捕，也在日本引發輿論譁然。政府發言人菅義偉表示，對香港情勢持續抱持重大疑慮，網友更在「推特」發起「#FreeAgnes」（釋放周庭）活動，呼籲日本政府嚴正譴責，並對中國發動制裁。已逃至英國的香港眾志創黨主席羅冠聰，也以日文推文表示，周庭無罪，但她可能被判無期徒刑，需要日本朋友聲援。

在香港，遭警方大規模封鎖的壹傳媒旗下《蘋果日報》隔天照常發行，並以頭版大篇幅報導此事，強調「蘋果一定撐落去（撐下去）」的堅定立場。香港民眾也以「全城爆買」行動相挺，印刷量一路追加到平常近八倍之多。（法新社）

在日本享有高人氣的周庭被捕，也在日本引發輿論譁然。政府發言人菅義偉表示，對香港情勢持續抱持重大疑慮，網友更在「推特」發起「#FreeAgnes」（釋放周庭）活動。（擷取自推特）

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