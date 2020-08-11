美國安顧問︰中駭客意圖破壞美大選

白宮國家安全顧問歐布萊恩上月在美國佛羅里達州朵拉（Doral）美國南方司令部一場反毒行動的簡報會上發言。（美聯社檔案照）

2020-08-11 05:30:00

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國白宮國家安全顧問歐布萊恩（見圖，美聯社檔案照）九日警告，在十一月舉行的美國總統大選前，中國駭客會以網路攻擊和網路釣魚等方式，鎖定美國的「選舉基礎設施」與網站發動攻擊。路透報導，中國被控企圖干預美國選舉，歐布萊恩這番話顯示，中國干預的程度比此前更加積極。華爾街日報則說，這是華府對北京干預美國大選的活躍度的最新說法。

美警告不會容忍

歐布萊恩在哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）節目「面對全國」（Face the Nation）中表示，中國想看到美國總統川普落選，正如俄羅斯和伊朗。他強調，不僅俄國，任何企圖干預美國自由公正選舉的國家，都會面臨嚴重後果；無論是中國、俄羅斯或伊朗，美方都不會容忍。這些國家的領袖比較希望民主黨準總統候選人拜登或川普當選，「都不是重點」，美國人不會讓外國決定誰會是下任新總統，「這種事令人無法接受」。

請繼續往下閱讀...

根據美國國土安全部，選舉基礎設施至少是指選民登記資料庫及相關的資訊科技（ＩＴ）系統、用於管理選舉（例如計票、稽核檢驗和顯示選舉結果，以及選後通報證明與確認）的ＩＴ基礎設施及系統、投票系統及相關基礎設施、選舉的保管設施及投票系統基礎設施，與包括提前投票地點在內的投票所等。

歐布萊恩前述發言似乎比美國國家情報首長辦公室（ＯＤＮＩ）七日發表的聲明語氣更重。ＯＤＮＩ在其首次針對美國大選的公開評估中指稱，中國比較希望川普連任失敗，並在大選前「持續擴大其影響力道」，但並未點名北京企圖對美國相關選舉系統發動網攻。隸屬ＯＤＮＩ的美國國家反情報與安全中心（ＮＣＳＣ）主任伊凡尼納（William Evanina）指出，中、俄、伊朗都會干預美國大選，俄國試圖打擊可望代表民主黨角逐白宮寶座的前副總統拜登，伊朗則透過包括不實社群媒體資訊與反美內容的網路活動，企圖破壞美國民主機制、打擊川普，並分化美國社會。

伊凡尼納七月間也曾在一份聲明中指出，有「敵人」尋求損害美國的選舉基礎設施；美方一直監控惡意的網路行為者，他們試圖進入負責管理美國選舉的各州及聯邦網路。

中國稱沒興趣干預美內政

對此，中國外交部發言人趙立堅十日聲稱，美國大選是美國內政，「中方沒興趣，也從未進行干預」，並反批美國國內的「一些人」，應該立即停止將中國拉入美國國內政治的把戲。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法