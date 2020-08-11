黎智英等10人披捕 港警抄壹傳媒

港警昨大搜捕《壹傳媒》，創辦人黎智英（右二）被扣上手銬，押到蘋果日報大樓內協助查證。（中央社）

2020-08-11 05:30:00

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港實施「港區國安法」逾月來招致強烈批判，反共立場鮮明的《壹傳媒》，十日更遭警方大搜捕，並以勾結外國或境外勢力危害國家安全等罪名，逮捕創辦人黎智英等五名高層，以及黎的兩名兒子和另三名民主派人士，更闖入並封鎖集團總部大肆搜查。由於此事正值美中兩國互相制裁彼此高官之際，格外引發全球震驚和憤慨。

控勾結外國勢力 黎兩子也被逮

在香港上市的《壹傳媒》股價原一度暴跌十六％，盤中卻逆勢飆漲三四四％，收盤上漲一八三％，以○．二五五港幣作收，市值從兩億升至六．七億港幣，顯見港人聲援力道強勁。二十四名民主派立法會議員聯名譴責警方假借國安之名、踐踏媒體第四權。

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港警十日上午七時許前往黎智英居所將其逮捕，控其違反「港區國安法」下的勾結外國或境外勢力、串謀欺詐和煽動等三罪，同時逮捕黎的兩名兒子黎見恩和黎耀恩、壹傳媒營運總裁兼財務總裁周達權等四名壹傳媒高層，並對黎智英左右手、美國籍的Mark Simon發出通緝令，稍晚又逮捕「我要攬炒（指同歸於盡）」團隊兩名成員，以及「香港眾志」前副秘書長周庭，共拘捕十人， 警方警告不排除逮捕更多人。

據報導，黎智英和周達權均被指罪行「情節重大」，根據「港區國安法」，可能被判處十年以上、甚至無期徒刑。

逾兩百名員警也封鎖及搜查壹傳媒總部，期間有員警被控未出示搜查令，且即使搜查令說明不可針對新聞素材，仍有員警自行翻件，顯然逾越權限。據悉，搜查持續逾六小時，共帶走二十五箱證物，包括編採、行政等部門文件和電腦主機。警方也僅容許「以往未妨礙和威脅警方」的媒體採訪，立場新聞、香港獨立媒體、路透、法新社、美聯社等一律被拒。黎耀恩位於中環的茶餐廳和日本餐廳也被搜查。

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