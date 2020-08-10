美祭制裁前 林鄭次子早已返港

香港特首林鄭月娥被美國政府制裁前夕，在美國念書的次子林約希向室友表示，因家有急事必須緊急返港。（取自網路）

2020-08-10 05:30:00

羅冠聰︰不排除中共命其回國「當人質」 避免林鄭退縮

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港特首林鄭月娥協助北京壓縮香港自治權，七日被美國政府以破壞香港「一國兩制」為由加以制裁，外界關切其次子林約希是否將繼續留美就學。對此，香港非營利新聞機構《傳真社》披露，林約希早在上月底就行蹤成謎，隨後聲稱因「家有急事（family emergency）」返回香港。

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林約希在美攻讀哈佛數學博士

林鄭月娥的丈夫和兩個兒子均擁有英國籍，正在美國哈佛大學攻讀數學博士學位的次子林約希，近日因林鄭被美國財政部制裁，意外成為鎂光燈焦點。《傳真社》派員前往美國麻州波士頓接觸林約希未果，在輾轉聯絡其租屋處房東後，得知林約希早在七月廿五日就行蹤不明，致電也被轉接至電信商，並被告知因「線路限制」，而未能接通林的電話。

七月底因「家有急事」趕回港

林約希七月廿七日在「臉書」上回覆室友，指自己因「家有急事」已趕回香港，但並未詳述。在房東以電子郵件告知林約希，若未更新租屋契約，將另覓房客後，林約希也在當天回覆道，有意續租至明年八月卅一日，要求房東將租約寄給他簽署。然而，林約希此後再度失聯，截至本月七日都未簽署租約，也未回覆房東電郵，僅有本月一日以支付程式繳交房租的紀錄。至於林的私人物品，也仍留在租屋處。

此外，林約希先前曾租下波士頓另一間公寓，《傳真社》前往探訪時，一名男子和一名女子應門，男子稱自己與林約希畢業自同一所學校，之前每週會見一次面，直到最近才因林約希變得忙碌而停止。女子則表示，上次見到林約希是在七月十三日，他是回去收拾私人物品及拿取郵件。納悶的兩人當場致電林約希，但電話同樣無法接通，直言這種情況從未發生。

《傳真社》又數度聯繫哈佛大學數學系的林約希同學和指導教授，並向港府特首辦公室確認林約希是否在港，但均未獲得回覆。流亡英國的前香港立法會議員羅冠聰九日在「臉書」分析，若林鄭家人上月已被傳召回國，不排除中共早已獲悉美方行動，才命其家人回國「充當人質」，避免林鄭臨時退縮。他還說，先前傳出林鄭、律政司長鄭若驊等官員，早在「反送中」期間就有去意。

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