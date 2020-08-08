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    挑戰厭女文化 南韓美女議員捧紅連身裙

    柳好貞四日出席南韓國會院會時，穿粉紅連身裙，和其他國會同僚傳統的深色西（套）裝、領帶風格迥異。其穿著打扮引發南韓社會正反兩面評價。（取自網路）

    柳好貞四日出席南韓國會院會時，穿粉紅連身裙，和其他國會同僚傳統的深色西（套）裝、領帶風格迥異。其穿著打扮引發南韓社會正反兩面評價。（取自網路）

    2020-08-08 05:30:00

    〔編譯茅毅／綜合報導〕南韓中間偏左的在野小黨「正義黨」年僅廿七歲的女性國會議員柳好貞，四日穿粉紅色系的連身裙出席國會院會。由於她並非穿套裝參加此一正式場合，因此引發部分人士批評，臉書上甚至有「仇女」貼文問她是不是「傳播妹」。但也有人支持她勇於挑戰穿深色西裝和套裝、打領帶等過時、刻板的國會議員穿著打扮。

    九日即將滿廿八歲的柳好貞是國會最年輕的議員，也是唯一一位卅歲以下的議員，屬於政黨票選出的比例代表席次。這起爭議始於臉書上一個由執政黨「共同民主黨」支持者組成的論壇中，有人說她「（那樣穿）好像來國會議場收酒錢」。對此，正義黨與其他女性國會議員譴責網友的人身攻擊「代表對女性的性別歧視」。前南韓總統府青瓦台發言人、新科國會議員高旼廷在臉書上感謝柳好貞「打破了過度嚴苛及威權主義」。

    柳好貞說，她旨在挑戰男性為主、穿西裝打領帶的國會文化。她提到，國會的威信不是建立在西裝上，「我想打破這個傳統」，「國會就是我的職場」，「我現在的遭遇，也是其他女性正在她們的工作場所經歷的」。

    柳好貞六日則改穿Ｔ恤、牛仔褲、襯衫和運動鞋，到國會辦公室上班。在此事受到網友廣泛討論下，柳好貞穿的連身裙品牌「JUCY JUDY」被搶購一空。

    南韓國會共三百席，四月國會選舉後，女性議員達創新高的五十七人，惟其中僅廿九人從地方選區脫穎而出。其國會共一名議長與兩名副議長，本屆議會首度有女性（共同民主黨議員金相姬）當選副議長。

    南韓「正義黨」國會議員柳好貞六月十日和前香港本土政黨「香港眾志」秘書長黃之鋒（中）、創黨主席羅冠聰視訊連線，表達對兩人的支持。（歐新社檔案照）

    南韓「正義黨」國會議員柳好貞六月十日和前香港本土政黨「香港眾志」秘書長黃之鋒（中）、創黨主席羅冠聰視訊連線，表達對兩人的支持。（歐新社檔案照）

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