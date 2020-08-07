黎巴嫩緝凶 4天揪大爆炸禍首

法國總統馬克宏6日至黎巴嫩首都貝魯特慰問，在受到爆炸重創的一處社區擁抱一名黎巴嫩女孩。（法新社）

2020-08-07 05:30:00

有人目擊飛彈 美不排除恐攻

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕黎巴嫩首都貝魯特市貝魯特港4日晚間因為存放在港口6年的2750噸硝酸銨引爆，釀成至少157人死亡、5000多人受傷的爆炸意外，還有數十人失蹤，死者包含至少1名美國人、1名法國人，與4名孟加拉人。黎巴嫩政府第一時間軟禁了存放硝酸銨的官員，並緊急成立調查委員會，限期4天內揪出本起爆炸案的罪魁禍首。

首都貝魯特市已進入2週的緊急狀態，政府官員將爆炸歸咎於港口存放過量的硝酸銨，但矢口否認遭到攻擊引爆的可能；根據初步調查，爆炸起因為焊接工作疏失引發火災。

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民眾歸咎政府貪腐

但部分當地媒體指出，在爆炸前夕，貝魯特港一帶出現了無人機與其他飛行載具；當地居民也表示，他們目擊了飛彈發射。白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）透露，美國政府仍在蒐集情報中，但不排除攻擊的可能性。

黎巴嫩民眾則將責任歸咎於數十年來受益於貪腐與不良治理的政客。一名33歲的建築工人認為，政府將會找到代罪羔羊，調查不會有結果。憤怒的民眾5日一度包圍前總理哈里里（Saad al-Hariri）的車隊，哈里里家族已經把持黎巴嫩政壇數十年。

法總統馬克宏親訪

法國總統馬克宏6日帶著救難人員與設備訪問黎巴嫩，是爆炸後第一位訪問黎巴嫩的外國領導人。馬克宏表示，面臨政經危機的黎巴嫩若不改革，將會繼續沉淪；他並向黎巴嫩民眾承諾，他們的捐助不會落入腐敗者的手裡。

華爾街日報警告，黎巴嫩的一切正在瓦解中，通貨膨脹率超過89%，預料今年經濟會負成長12%。6月辭職的黎國前顧問喬烏爾（Henri Chaoul）表示，在經濟崩壞與疫情擴散後，這起意外將成為「棺材上的最後一根釘子」。英國皇家國際事務研究所（Chatham House）中東及北非部主任哈蒂柏（Lina Khatib）認為，黎巴嫩正快速接近「失敗國家」的狀態。

貝魯特港4日的大爆炸摧毀許多建築物，一名士兵走過瓦礫、建物殘骸。（美聯社）

比對6月9日與8月5日的衛星照片，可以看出貝魯特港在爆炸後幾乎被夷為平地。（路透）

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