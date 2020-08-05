新聞分析》川普想一戰？

美國總統川普選情受到疫情影響，呈現極度困頓之局，不只共和黨焦慮，盟邦也在關注。（彭博）

2020-08-05 05:30:00

記者鄒景雯／特稿

七月份，美國出動大型偵察機高密度地前往南海偵察，頻率較前月翻倍的高調行動已經驚動北京，中國相關單位甚至不諱言，美軍此舉是「戰場建設意味愈濃」，美中相互拉弓的姿態，會不會在可預見的未來爆發軍事衝突？引起諸多討論。

距離十一月三日總統大選投票日愈來愈近，川普的選情受到疫情影響，呈現極度困頓之局，不只共和黨焦慮，主要盟邦也在關注。儘管天下事瞬息萬變，未屆最後，誰也說不準結果，不過在剩下的有限競選時間中，如何翻轉情勢，勢必是川普團隊當前的頭號要務。

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川普要力挽狂瀾，一般認為有三種可能，一是疫苗在選前開發成功正式施打，二是國內的經濟與就業問題獲得有效改善，三是對外進行一場師出有名的局部戰爭，來展現美國的偉大，並且凝聚民心士氣。這三者中，前二項的可能性似乎不大，美國莫德納（Moderna）藥廠的疫苗研發儘管已經進入大規模人體實驗階段，但受試情況仍充滿變數，至於遭到肺炎拖垮的經濟，簡直把川普過去三年創造的榮景一筆勾銷。在第一波疫情未見有效控制下，許多延後的效應正陸續出現，在在顯示挑戰十分艱鉅。於是，第三種可能浮上檯面。

川普亟需一戰的需求，北京很難不嗅覺，最近川普政府由國務卿龐皮歐領軍，連續四名官員出面針對中國叫戰，並且直指「北京有關南海主張完全非法」，世界不會允許中國將南海當成自己的海上帝國等等，已讓習近平完全意識到嚴重性，中國官方的語調明顯趨於降溫；而在可能的衝突熱點中，台海的穩定由於另外涉及日本、澳洲等國，情勢較為複雜，並非首選，相對幅員遼闊的南海就成為機率最高的火藥庫，中國在南海多個島礁興建機場與軍事設施，而中國前往馳援的戰線太長，極可能成為得以快速打擊、立即撤退的假想目標。其中，美國是否會轟炸中沙群島的黃岩島所有設施，讓中國措手不及？更已是美中各方公開討論的模擬話題。

未來三個月中，如果美國真的在南海找到機會發動可控的攻擊，可以預見將會對中國產生極大的震懾效果。北京囿於軍事實力的懸殊，除了口頭叫囂，能夠反擊的做法實在不多。倘若習近平處理不慎，近幾年來他因一人集權與治理不善所累積的黨爭與民怨，恐怕就會成為新一個令其焦頭爛額的統治危機。

問題是，萬一這個劇本川普演出了，台灣應該如何應變與作為，也成為我們的課題。在政治上，中國主張的「九段線」被川普政府打臉，台灣沿襲蔣介石政權的「十一段線」，截至目前也並未改變，到時候我們該如何表態？現在應該做好準備。在軍事上，除了不踏踩可能盡掃中國面子的「紅線」之外，隨時預防中國的「突襲」，即使衝突不在家門口，應成為戰備的日常。在經濟上，局部有限的衝突，可能衍生的效應，政府與民間都需要掌握趨勢，預做部署。

至於明年的美國，是延續川普時代，或進入後川普時期，則是下一個台灣必須設想的功課。

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