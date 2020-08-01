港府怕輸? DQ、延後選舉急劃紅線

林鄭月娥形容延後選舉為抗疫七個月以來，她所做的最艱難決定。（美聯社）

2020-08-01 05:30:00

羅冠聰等6人被通緝

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港近日政治打壓不斷，先是黃之鋒等十二名民主派人士被取消參選立法會資格，接著九月的立法會選舉在七月卅一日被特首林鄭月娥以疫情嚴峻為由宣布延期，同日港警又正式通緝羅冠聰等六名流亡海外人士，重挫民主派透過民主選舉抵抗威權的企圖。分析指出，港府既已決心延後選舉，卻又大肆DQ（取消資格）民主派，旨在及早劃出紅線，但民主派矢言反抗行動不會停止。

泛民派矢言反抗行動不停

香港立法會議員、民主派會議召集人陳淑莊批評，林鄭月娥延後選舉的理據相當薄弱，不嘗試以其他方式令選舉如期舉行，反而將屬於自治範圍的選舉事務交由全國人大決定，根本毫無管治意志。她更反駁林鄭，指英國地方議會選舉延後一年的決定，是經國會上、下議院審議通過，不似香港竟是由特首和行政會議一錘定音。

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港警則在卅一日以涉嫌煽動分裂國家的罪名，通緝流亡英國的羅冠聰、陳家駒、鄭文傑，以及流亡德國的黃台仰；另外以涉嫌勾結外國或境外勢力危害國安的罪名，通緝流亡英國的劉康與身在美國的朱牧民。朱牧民是「佔中三子」之一，在美國國會進行遊說，協助推動「香港人權法」。

延後選舉一年 疑怕選輸

英國的「香港監察」（Hong Kong Watch）人權組織分析，延後選舉不僅沒有必要，更是對基本自由的攻擊，真正原因是港府和北京害怕民主派在立法會中首度佔多數。不僅如此，比起南韓、新加坡、波蘭等多國，香港日增和累計病例仍少得多；其中，新加坡七月十日舉行國會大選當天，單日新增病例更達四五一例，依然順利完成選舉。

星島日報分析，DQ與延後選舉是兩碼事，透過DQ參選人可向香港社會、尤其是反對派亮出中央的紅線，這件事此時不為，一年後仍無法避免；況且，及早進行還能讓反對派看清自身角色。至於「公民黨」幾近被「滅黨」，分析指與該黨過去一年愈發偏激，不僅在「勾結外國勢力」上愈發看齊黃之鋒，還揚言否決政府預算有關。

被DQ者一年後仍可報名

對於此時被DQ者，一年後能否再次參選，律政司長鄭若驊指出，屆時為全新的立法會選舉，被DQ者仍可報名，選舉主任會再依是否擁護「基本法」、效忠香港特區等決定其是否符合資格。

前「香港眾志」秘書長黃之鋒7月31日針對自己在內12名民主派人士遭DQ召開記者會，指港府和北京實際上是「怕輸」。（歐新社）

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