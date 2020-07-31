共軍學者滲透各領域科研 美養虎為患至少7年

美國加州知名學府史丹福大學校園一隅，可見該校地標之一「胡佛塔」。（美聯社檔案照）

2020-07-31 05:30:00

〔編譯茅毅／綜合報導〕根據美國史丹福大學胡佛研究所三十日公布的新報告，美國研究人員長期和隸屬中國軍方的研究人員合作，恐「養虎為患」，促進中國躍升為不利美國國家利益的戰略與軍事競爭對手。

該研究所從中國政府支持的公開學術資料庫中，檢視二○一三年一月至一九年三月發表的二五四篇論文，這些論文由美國一一五所大學及政府研究實驗室的研究人員，和七間與中國人民解放軍有關聯的中國重點研究型大學及研究所研究人員合作撰寫。這七間均屬於中國的科學和工程學重點學校，被視為中國國防與工業基礎不可或缺的一環；儘管校名中都沒有「國防」或「軍事」，卻在中國有「國防七子」之稱，直屬中國國防科學技術工業委員會。

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論文主題涵蓋很廣，從材料科學到海軍工程學。胡佛研究所發現中國研究人員疑似隱瞞或未表明自己隸屬中國國防部的身分，改用「國家重點實驗室」等聽起來無害的名稱。

該研究所另在本週舉行的網路研討會中，就其此前公布的「講中國的故事：中共塑造全球敘事的運動」白皮書，邀請幾位執筆者進行討論。美國智庫哈德遜研究所前客座研究員韓連潮說，中共近年來加緊在全球擴張的同時，亦加劇對國內的鎮壓，加上其人質外交與「戰狼外交」，西方國家才終於看清中共本質。

該白皮書提到，中共的公開宣傳機器兩大支柱是中共中央宣傳部及中共中央統一戰線工作部。中國官媒及中共黨媒大多在推特、臉書和IG上有官方帳號，粉絲數最多上億。在檯面上，中共的宣傳旨在重申中共觀點，並不惜斥資將這些觀點推向全球觀眾；在檯面下，大量「網路水軍」透過影片與評論，替中共觀點當啦啦隊。這「黑白兩道」一搭一唱，結合傳統和社群媒體，全面對國際社會「洗腦」。

該白皮書作者之一的華盛頓郵報前北京分社社長潘文（John Pomfret）說，中共斥資數十億美元，在海外為黨媒添購全套基礎設施。新華社目前已是全球規模最大的新聞通訊社，凡是有中國使領館的美國城市，均有其分社，顯示海外黨媒與中共間的相互配合。中國環球電視網遍布全球，海外總部就設在華府。

另一方面，美國總統川普的副助理兼美國國家安全會議南、中亞高級主任柯提斯（Lisa Curtis）提到，美國正強化和中國接壤或靠近中國的印度、孟加拉、尼泊爾及不丹等國家的經濟與軍事關係。她並強調，在美中關係上，美國正願意承受更多風險，這些新方針今後將主導美國在該地區的政策。

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