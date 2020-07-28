中國蟬聯監視器密度最高國家

英國評論網站分析指出，全球監視器密度最高的二十座城市中，有十八座位於中國，中國監視器密度蟬聯全球第一。圖為北京市天安門廣場的監視器。（歐新社檔案照）

2020-07-28 05:30:00

全球架設密度最高20城市 中國佔18個

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕英國消費者資訊科技服務評論網站Comparitech分析全球各國人口最多的一百五十座城市，發現中國蟬聯全球監視器密度最高國家。全球監視器密度最高的二十座城市中，有十八個位於中國，山西省太原市以每千人有一一九．五七個監視器居冠；全球人口第三多的都市上海市，則以每千人三十六．九六支監視器位居全球第十二名。

太原每千人近120個監視器居冠

去年中國北京市、上海市、廣州市、深圳市四座一線城市，皆名列監視器密度前十名的名單中，今年卻只剩北京市還排在第五名。中國二線城市在過去一年急起直追，擠進前十名。而監視器密度前十名的城市中，去年只有兩座非中國城市，今年更僅剩下一座，為排名第三的英國倫敦，每千人就有六十七．四七支監視器。

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監視器密度前二十名的城市中，除了倫敦，另一座不在中國的城市為印度海德拉巴市，以每千人二十九．九九支監視器居第十六名；台灣新北市則以每千人七．九六支監視器，位居全球第四十一名。

全球共7.7億支監視器 54％在中國

根據調研機構IHS Markit去年十二月的數據，全球現在至少有七．七億支監視器，其中多達五十四％架設在中國，估計全球監視器的數量會在二○二一年達到十億支，屆時中國將有約五．四億支監視器。

Comparitech也發現，監控設備密度較高的國家，犯罪率未必較低，兩者的關聯性很低。香港中文大學中國研究中心兼任助教亞森（Severine Arsene）指出，監視器可能會有威嚇效果，但在某些情況下，犯罪活動不會消失，只會被轉移到沒有監控設備的地方。而中國提高監控設備的數量，是為了增加臉部辨識攝影機，這種設備不僅會用來監控逃犯，還可能被用於辨別抗爭者與少數族群。

除了中國不斷增設監視器之外，俄羅斯首都莫斯科的地鐵系統也斥資十四億盧布（約五．七億台幣），將在地鐵車廂內裝設配備臉部特徵分析與人口統計分析功能的監視器。西班牙內政部則已批准在體育館、音樂廳等大型公共場所設置具備臉部辨識功能的監視器，以減少警力部署。

全球監視器密度排行

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