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    新加坡男替中國情蒐5年 在美認罪

    新加坡公民楊俊偉為中國情報特工辦事已有五年，去年移居美國華府後仍與對方合作，卻未向美國司法部登記，為中國在美國的「非法代理人」，恐面臨最高十年徒刑。（取自網路）

    新加坡公民楊俊偉為中國情報特工辦事已有五年，去年移居美國華府後仍與對方合作，卻未向美國司法部登記，為中國在美國的「非法代理人」，恐面臨最高十年徒刑。（取自網路）

    2020-07-26 05:30:00

    〔編譯周虹汶／綜合報導〕中國除了派學生和研究人員赴美滲透，也僱用外國人在美蒐集情報！美國司法部24日聲明指出，去年1月移居美國華府的新加坡公民楊俊偉（譯音，Jun Wei Yeo/Dickson Yeo）當天已就為中國蒐集情報、為中國在美國的「非法代理人」指控認罪，並坦承替中國情報特工工作更長達5年。

    美國司法部表示，楊俊偉利用職業社群網站和假顧問公司，吸引中國政府可能有興趣的人上鉤，為中國政府利用美國社會開放性的另一起案例。擔任外國「非法代理人」罪名刑期最高為10年，楊俊偉預計10月9日面臨審判。

    美國檢方指出，楊俊偉供稱係於2015年在新加坡國立大學攻讀博士學位期間訪中時，獲中國情報部門招募，他當時寫政治報告換錢；對方接著要求他和中國人民解放軍簽約，但他沒有答應，選擇繼續和中國情報特工合作。前往中國會面的數十次，他皆從一個獨立辦公室入境，以便「訪中時隱藏身分」；去年1月移居美國後，他則前往中方指定的咖啡廳進行任務，以免資訊被攔截。

    美國司法部24日聲明引述罪行摘要寫道，楊俊偉和中國情報官員15年開始合作後，最初放眼亞洲國家，後來焦點成了美國。根據對方要求，他尋找、評估並取得有價值的非公開訊息，包括具有高階安全許可的美國軍方及政府雇員資料。透過眾多社群媒體網站鎖定對象後，他付錢誘募這些人寫報告，還讓他們以為報告對象是亞洲客戶，殊不知資料將交給中國政府。

    18年，他更進階成立一間假的顧問公司，名稱和一家專門從事公共和政府關係的知名顧問公司相同，刊出工作職缺後，上百封履歷有9成來自具有安全許可的美國軍方或政府人員，他全都交給了1名中國情報特工。此外，他利用職業社群網站執行任務，在上頭尋找履歷顯示可取得有價值資訊的用戶，接著就依照中國情報特工的招募指南辦事，包括確認他們的弱點，例如對工作不滿意或有財務困難。多位美國政府雇員和一名軍官成了目標，其中一人甚至參與美國空軍F-35B閃電戰鬥機計畫，此人正好有財務問題。

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