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    中諜竊密偷疫苗 休士頓領館當基地

    中國駐休士頓總領館外的中國國旗與國徽悉數撤下。（美聯社）

    中國駐休士頓總領館外的中國國旗與國徽悉數撤下。（美聯社）

    2020-07-26 05:30:00

    10年內至少幫千人計畫招募50次

    〔編譯管淑平／綜合報導〕三名美國高層官員廿四日透露，中國駐休士頓總領事館在北京直接指示下，作為竊取商業機密、惡意影響力行動等犯罪、秘密活動的基地多年，是中國在美間諜活動最嚴重據點之一，竊取科學、科技機密「尤其猖獗且格外成功」，川普政府才會出手要求中國關閉。

    國務院官員向記者說明這起事件，指出中國駐休士頓領事館的間諜活動，與中國追求率先全球研發出新型冠狀病毒疫苗有關，「醫療界的關聯非常明確，休士頓這裡的醫界連結也很清楚」。司法部高層官員說，各國將駐外領事館作為對外情報工作基地，這是可以理解的，但是，「（中國）休士頓領事館的活動數量遠超過我們願意接受的界線」。不過，美方官員沒說明中方針對的疫苗研究方向，和該領館能取得什麼商業機密。

    設在德州大學醫學部的加爾維斯頓國家實驗室有數個生物安全等級（BSL）四級實驗室，是國家過敏和傳染病研究所（NIAID）生物防禦實驗室網要角，也是全球位校園內規模最大的BSL四級實驗室；休士頓也有數所研究型大學和關鍵基礎設施計畫。

    「外交政策」期刊指出，中國休士頓總領事館過去十年間，至少五十次用來為中國「千人計畫」招募人才，近年領館官員直接與研究人員聯繫往來，指示他們收集哪些資訊。

    領館官員直接指示收集資訊

    今年二月，中國「台州中浮新材料科技」（CBMF）位於休士頓的子公司「中浮國際」（CBMI）負責人石山（譯音）被依竊取商業機密罪判處十六個月徒刑。去年，位於休士頓、具世界領導地位的「安德森癌症中心」，在美國國家衛生研究院（NIH）質疑該中心有多名科研人員涉及利益衝突或者未申報外國收入之後，有三人遭開除，這三人國籍不明，但是調查報告曾提到中國和中國機構。

    「偷的比自己研發容易」

    中央情報局（CIA）反情報部門前負責人、現任德州農工大學教授歐爾森（James Olson）說，「他們的頭號任務就是我們的技術和研究，他們對任何比他們還強的科技的胃口貪得無厭，因為他們認定，用偷的比自己研發容易得多。」

    中國駐休士頓總領館工作人員忙著在關館前把外交郵包抬出領館。（美聯社）

    中國駐休士頓總領館工作人員忙著在關館前把外交郵包抬出領館。（美聯社）

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