美組抗中隊 民主同盟成形

美國帶領多國的抗中結盟的輪廓正在浮現。圖為美國要求中國駐休士頓總領館三日內閉館，廿四日時間一到，休士頓警方在閉館當天於館外架設路障。（路透）

2020-07-26 05:30:00

籲各國組建「新民主聯盟」對抗中國新暴政

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國國務卿龐皮歐廿三日在加州演說時呼籲各國組建一個「新的民主聯盟」，反抗中國的「新暴政」。如今此結盟開始成形，越來越像一場新冷戰。洛杉磯時報廿四日報導，一個更廣泛、多國的抗中結盟的輪廓正在浮現，最清晰的就是曾試著適應中國崛起的民主國家。

儘管此聯盟被發起的部分原因在於美國總統川普急於在十一月的美國總統大選前，轉移國內對他越來越多的批評；但澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」研究員麥葛瑞格說，如今反抗習近平將中國打造為世界下一個超強的野心的結盟，遠比過去來得協調。

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英拒華為 印澳合作 抗中隊伍越來越龐大

英國屈服於美國政府的強力遊說，本月宣布禁止中國華為參與英國第五代行動通訊（5G）網路的建置，對中國科技業乃一記重擊。長久以來互不關心的印度和澳洲，為強化軍事夥伴關係，亦於六月簽署了一系列協定。兩國在共同聲明中表明，致力推動一個「開放、自由、基於規則的印太地區」。

為因應中印在喜瑪拉雅山脈邊境的衝突，印度媒體本月還曾建議邀澳洲參加年度的美國、日本、印度聯合海軍演習「馬拉巴爾」。此外，早在二○一七年，美日印澳就已重啟「四方安全對話」。代表印度出使過美中的拉奧說，當世人還忙著抗疫時，中國的好鬥，無疑引發印度—太平洋和歐洲各國對中國政策的反思。

反中國武裝南海 東南亞國家接續站出來

東南亞也有更多國家已開始挑戰中國在主權有爭議的南海島礁上建造軍事設施。據報導，越南正考慮在荷蘭海牙的國際法院提告。馬來西亞、印尼及菲律賓正加強對中國擴張的海上防禦。新加坡主要電信商則將主要的5G合約排除華為，選擇歐洲公司。

不過，建構一個持久的反中聯盟仍有困難。分析家說，許多國家是在個別的爭端上反中，它們仍想和中國維持貿易和外交關係。例如穆斯林國家馬來西亞與印尼雖視中國為海上威脅，但仍對其壓迫新疆維族緘默。前美國防官員說，這些國家在使中國改變行為上，有共同利益，但哪個是優先改變的最壞行為還無共識。

法輪功學員到中國休士頓領館外集結抗議。（美聯社）

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