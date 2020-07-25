新聞分析》新冷戰的台灣對策

美中緊張關係因互關閉對方總領事館而有升高趨勢。圖為去年七月在上海一場貿易會議場外的美中兩國國旗。（路透）

2020-07-25 05:30:00

記者鄒景雯／特稿

對應於美國政府官員近期一系列的對中講話，美國國務卿龐皮歐廿三日在加州尼克森總統圖書館發表的演說，無異正式宣布新冷戰時代的序曲已經奏完，第一幕馬上就要登場。在這個世界秩序劇烈重整的時期，我們當然不能只看熱鬧，台灣的對策是什麼？無疑是當下最優先的課題。

龐皮歐的闡述，總結了最近幾年川普政府對中政策的幾個核心問題，那就是在自由民主與共產專制的意識形態上，中國根本就站在世界的對立面，與大家不是同一掛的，有必要集結行動，共同戰勝暴政。他不僅把「共產中國」與「民主聯盟」對立起來，更特別把「共產中國」與「中國」也對立起來，後者的「中國」既包括中國人民，他提到香港與新疆的被打壓，也包括流亡或移民到世界各地的民運人士與中國僑民，特別是美國的廣大華裔，再次清楚設定了美國政府所「針對」的目標，是反共，而非反中、反華，等於是將習近平為首的紅色政權打為「一小撮」。

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尤其值得注意的是，龐皮歐透過「反省」的形式，強調了美國長期對中交往政策的失敗，那就是：將台灣友人邊緣化，台灣後來發展成蓬勃的民主；給了中共政權特別經濟待遇，中共卻要求西方企業對其侵害人權保持緘默，做為進入中國的代價。換言之，尼克森路線走到今天，由於中國的恩將仇報，已經變成浮士德與魔鬼的交易，美國出賣了對於自由的信仰與價值，甚至生存與安全因此受到威脅。

這席講話，與副總統彭斯在二○一八年十月四日氣勢磅礴的演講一脈相承，在這個時間點上推出，與川普爭取連任的選舉策略，更是合而為一，可以預見在距離美國大選投票剩下三個多月的最後衝刺時刻，美國接下去的進擊只會更加的猛烈，不可能稍有退卻。

當美國直指既有典範已經無以為繼，台灣又一次被高調點名的當頭，台灣的歷史機遇無疑再次來臨。台美之間亟待補強的脆弱紐帶，應該是經濟國力，雙方需要更多的產業合作與技術交流，其中ＴＩＦＡ的政策對話，首先就應該盡快恢復，不應受到十一月選舉結果的蹉跎，為了提供對話的基礎，有關開放美豬進口的問題，衝衝衝政府需要協助凝聚國內共識，及時提供涉外部門對美談判最基本的「敲門磚」，一旦對話再度展開，從自由貿易擴及其他各產業的可能性，就有可能因此釋放。

美國貿易代表署（ＵＳＴＲ）這些年總是說：美中貿易戰開打，現在沒時間跟台灣談判，誰都知道這是藉口，事實上美國與南韓、墨西哥、加拿大、日本的貿易談判，先後全都在進行，問題卡在哪裡？政府內部人盡皆知。如果台灣做好了開放準備，美國絕無再拒絕召開的道理，否則豈不坐實是在繼續邊緣化台灣？有政府，會做事，現在就等政府做這事。

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