助長侵犯新疆人權 美再制裁11家中企

美國商務部二十一日宣布制裁十一家中國企業，指控這些企業協助中國政府壓迫新疆維吾爾族人權，新疆和田的浩林髮飾品公司、和田泰達服飾等均在列。（美聯社）

2020-07-22 05:30:00

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國政府繼九日制裁四名中國新疆高官後，廿日再宣布將十一家中國企業加入出口管制「實體清單」，指控這些企業配合中國政府侵犯維族等少數民族的人權。這是美方去年十月以來，第三度針對新疆人權問題制裁中企，目前已有四十八家中企被列入「黑名單」，在取得美國科技和產品上將面臨重重限制。

美國商務部長羅斯指出，商務部工業與安全局（BIS）已將十一家中企加入出口管制實體清單中，因為這些中企配合中國政府侵犯新疆人權、強迫維族民眾勞動，並強制蒐集他們的遺傳基因數據，藉此加強管控。在此之前，商務部已分別在去年十月和今年六月以同樣理由將卅七家中企加入實體清單，華為、海康威視、浙江大華等大企業均上榜。

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在最新被鎖定的企業中，有九家被控強迫新疆維族勞動，包括昌吉溢達紡織、合肥寶龍達信息技術、合肥美菱、和田浩林髮飾品、和田泰達服飾、今創集團、南京新一棉紡織、南昌歐菲光科技與碳元科技。另外，新疆絲路華大基因科技與北京六合華大基因科技則被控協助採集和分析維族民眾的去氧核醣核酸（DNA），且這兩家公司還曾被指控與中科院北京基因組研究所關係甚篤。

澳洲智庫「澳洲戰略政策研究所」（ASPI）更在報告中指出，昌吉溢達紡織、合肥美菱和南京新一棉紡織等公司是多家知名西方企業的供應商，包括美國的蘋果公司、谷歌、惠普、Ralph Lauren、Tommy Hilfiger，德國的Hugo Boss，及日本無印良品等。紐約時報指出，制裁行動將禁止美企在無許可證下，出售技術和零件給中企；雖未限制美企向這些中企採購，但他們也不太可能繼續與新疆不透明供應鏈有聯繫。

對此，中國外交部發言人汪文斌嚴厲反擊，指美方是以人權為藉口，濫用出口管制措施，其關心的並非人權問題，而是打壓中企，抹黑中國治疆政策。

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