訪歐洲組抗中隊 龐皮歐先會英相

美國國務卿龐皮歐廿一日與英國首相強森於倫敦會晤，商討美英自由貿易協定與對中策略等議題。（美聯社）

2020-07-22 05:30:00

擴大制裁中國 與強森商議貿易與中港議題

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕在英國決定取消與華為合作5G建設、暫停與香港的引渡條例之後，美國國務卿龐皮歐（見圖左，美聯社）廿一日於英國會晤首相強森與外交大臣拉布，商議疫情後的經濟復甦策略、英美自由貿易協定、針對華為的替代方案，與中港相關議題。在與強森舉行的記者會上，龐皮歐稱讚英國放棄華為是「好的決定」，並鼓勵其他國家挺身對抗中國共產黨的威脅。

英國唐寧街指出，龐皮歐與強森討論了幾項全球安全與對外政策議題，包含中國對香港與新疆的舉動、伊朗問題，與中東的和平進程，並且承諾談判有利雙方經濟的英美自由貿易協定（FTA）。兩人也強調由美國、英國、澳洲、加拿大和紐西蘭組成的「五眼」（Five Eyes）情報聯盟的重要性。龐皮歐稱此行與英方的討論坦率、具有建設性；他強調，希望知道自由、民主與價值對人民重要性的各個國家，能了解中國共產黨所造成的威脅。

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龐皮歐與拉布稍晚則在倫敦蘭開斯特府（Lancaster House）進行一場工作午餐，會後的聯合記者會中，除了回應俄羅斯相關問題之外，拉布也強調，英國並沒有受到美國的脅迫，雙方針對華為問題進行了有建設性的討論。龐皮歐也附和，英國首相的決定皆在最有利英國的基礎上。

龐皮歐將與羅冠聰會面

龐皮歐還將與支持制裁中國官員、希望把中國趕出英國核電計畫的國會後座議員們會面，並與目前滯留英國的「香港眾志」創辦人羅冠聰，及英國駐香港末代總督彭定康見面。龐皮歐此行赴歐也會訪問丹麥，獎勵站在美國這方一同對抗中國國家，加強德、法決心。

計畫與龐皮歐見面的英國保守黨國會議員艾伍德指出，數十年來，他們對中國民主赤字、侵犯人權的行為一直視若無睹，期盼它自己能成長為負責任的全球公民，但顯然這沒有發生，英國必須策略性地改革對中政策。

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