美防長︰中國是「首要戰略競爭對手」

美國國防部長艾斯培十八日表示，中國與俄羅斯是美國首要戰略競爭對手，中國對美國所構成的挑戰與威脅又高於俄羅斯。（法新社檔案照）

2020-07-20 05:30:00

從區域到全球舞台 中國野心圖謀取代美國

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國國防部長艾斯培（Mark Esper，見圖，法新社檔案照）在接掌國防部即將屆滿一週年前夕的十八日，直言中國是美國的首要戰略競爭對手，認為中國具備足以取代美國的人口量與經濟實力，也有從區域到全球舞台取代美國的野心，美國應認真看待中國所構成的挑戰與威脅。

去年七月二十四日接掌五角大廈的艾斯培，是在接受「國防新聞」（Defense News）的電話訪問時，發表上述評論。艾斯培表示，他就任防長一年來，最重要的使命就是貫徹美國的「國防戰略報告」（National Defense Strategy），這份報告將中國與俄羅斯列為美國的主要競爭對手。他對五角大廈落實國防戰略的進展感到滿意，並稱未來還會繼續努力。

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艾斯培強調，「我們正處於大國競爭時代。這意味著我們的首要戰略競爭對手是中國，然後是俄羅斯」，而中國構成的問題又比俄國來得大，因為中國擁有足以取代美國的龐大人口與經濟實力，「我本人以及任何了解中國的人都很清楚，他們（中國）有取代我們（美國）的野心」，在區域甚至全球舞台上取代美國。

艾斯培︰中國想改寫二戰後國際秩序

艾斯培說，中國要改寫自二次大戰以來包括中國在內的世界各國間運作良好的國際秩序。中國崛起本身不會讓美國領導人感到憂慮，美國領導人憂心的是，在中共統治下的中國崛起；美國及其盟邦珍視個人主義與人民自行選擇的自由，這些重視新聞、宗教與集會自由的國家，制定了以規則為基礎的架構，中國卻不將這些自由當一回事，反而「萬事黨第一」；中國人民解放軍效忠的是黨，美軍則是誓言捍衛憲法；美中志向迥異，價值觀大不同，美國人若未能認清中國對美國構成的長期挑戰與可能威脅，日後恐怕會發現自己活在一個與所希望生存的世界不一樣的地方。

艾斯培說，俄羅斯對美國構成的挑戰雖然不如中國，但仍是世界級的麻煩製造者，包括兼併克里米亞、在烏克蘭開戰、威脅北大西洋公約組織（NATO）盟國，以及出兵敘利亞與利比亞等。美國必須持續與盟國合作，建立北約的備戰力。中東與中亞，也仍是美軍必須介入的一大挑戰。艾斯培還大讚美軍在對抗武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）上表現卓越，表示國防部的科學家與研究人員正致力研發武肺疫苗，他有信心美國能及時研發出疫苗。

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