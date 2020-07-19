病毒來自武漢 美公布外交電文

美國國務院十八日公布先前賴以指控中國武漢病毒研究所外洩病毒導致武漢肺炎全球大流行的外交電文，但被學者認為證據力不足。圖為武漢病毒研究所新發傳染病研究中心主任石正麗（圖左）和研究人員。（美聯社檔案照）

2020-07-19 05:30:00

〔編譯張沛元／綜合報導〕在美國華盛頓郵報根據「資訊自由法」的要求下，美國國務院十八日公布一份賴以指控武漢肺炎病毒源自最早傳出武肺病例的中國湖北省武漢市的外交電文。據華盛頓郵報引述專家看法指出，該電文內容並未強化美國官方的指控，但同時也不能排除新冠病毒來自武漢病毒研究所的可能性。

華郵評論電文無法佐證

這份在二○一八年一月由駐北京的美國大使館發出電文，新聞界過去始終無法透過官方管道取得；華郵今年四月根據「資訊自由法」要求取得電文並提告國務院，終於在本週如願。

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實驗室技術員訓練不足

該封被標注為「敏感但非機密」的電文指出，美國官員曾於二○一八年造訪武漢病毒研究所，發現所內嚴重缺乏經過適當訓練、對安全運作此等高污染性實驗室而言不可或缺的技術人員與調查員；該實驗室的科學家獲准研究從蝙蝠身上隔離出來、類似SARS的冠狀病毒，但卻被排除在該實驗室內研究導致人類SARS疾病的冠狀病毒，除非獲得某指定委員會的明確許可。

美國哥倫比亞大學感染與免疫中心主任利普金說，他沒從這篇電文上看到任何能支持新冠病毒是刻意或不慎從武漢病毒研究所外洩出來的證據。「你不能信口雌黃指控某人不慎讓病毒外洩，你得要有證據。」

該電文促使美國官員在今年四月質疑武肺疫情肇因於武漢病毒研究所的一場意外，也是川普總統五月宣稱新冠病毒來自武漢的「令人有高度信心的證據」。不過，近幾個月來對於病毒意外論的質疑與日俱增，約翰霍普金斯大學衛生安全中心主任英格萊斯比（Tom Inglesby）說，兩年來變化很大，因此這封電文無法證明或否認什麼，但他還是認為病毒是自然產生的。

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