使用者付費 駐韓美軍恐大減

美國總統川普於二○一九年六月三十日在南韓京畿道烏山市的烏山空軍基地，宣慰駐韓美軍官兵。（路透檔案照）

2020-07-19 05:30:00

兩國國防部長本月可能會談

〔編譯茅毅／綜合報導〕華爾街日報十七日報導，美國官員說，由於美國和南韓仍就美國總統川普要求韓方應該大幅增加對駐韓美軍開支分攤的比例談不攏，因此五角大廈三月已向白宮上呈裁減駐韓美軍的若干方案。韓國聯合通訊社報導，美、韓兩國國防部長可望於本月稍晚就該議題舉行電話會談。

川普堅持南韓分攤更多比例

美國參謀首長聯席會議已在可能裁減美國全球軍事部署的環節下，檢討駐韓美軍的架構。川普政府婉拒詳述使駐韓美軍兵力少於目前二．八五萬員的應變計畫，宣稱尚未做成決定。

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此一消息披露，正值川普決定從三．四五萬員駐德國美軍兵力中撤離九千五百員，而使美國盟邦感到緊張之際。推動美國從德國撤軍的前美國駐德大使格瑞尼爾（Richard Grenell）說，美國「想從敘利亞、阿富汗、伊拉克、南韓、日本與德國帶走部隊」，美國人「對於為了保衛其他國家而支出太多錢，正變得有一點厭倦」。

韓去年付9.2億 今年變50億美元

美韓一九九一年就韓方應該提供多少經費及其他支援來支付美國維持駐韓美軍的開銷，首次達成協議。川普一向主張南韓應該付更多，迫使韓方讓步，簽署一年期的暫時協議，二○一九年同意支付九．二六億美元、增幅達八．二％。但川普隨即要求韓方翌年多付四倍，高達五十億美元。

消息人士說，南韓總統文在寅雖同意付五十億美元，但要分五年。此時川普加碼，提議韓方可以先簽一年、付十三億美元，文則拒絕。分攤美國駐軍經費的協議通常最長持續五年，川普的提議將使韓方一年後又會被美方提出新的要求。

川普政府高官指稱，川普一向期盼南韓等美國盟邦能夠而且應該做出更多貢獻。同時，川普持續質疑海外部署的論據，表明他想要若干選項。白宮去年秋季要求五角大廈提供從中東、非洲、歐洲和亞洲撤軍的初步選項。在去年十二月前，五角大廈提出幾個更廣泛的構想，亦反映出美國為了與中國及俄羅斯競爭的策略。

拜登陣營批收保護費

華府保守派智庫「傳統基金會」高級研究員克林諾（Bruce Klingner）說，這反映了川普對盟邦的交易觀點，和美國二次世界大戰後，視盟邦為其戰略利益的策略相左。維持美軍的前進部署，能嚇阻敵國別蠢動，也能讓美軍更快反應。前副國務卿、目前擔任美國前副總統拜登外交政策幕僚的布林肯（Antony Blinken）指出，川普現在對待盟國像收保護費，要求它們付華府更多錢，以維持美國的海外駐軍；華府不該採取會使民主國家懷疑美國承諾，以及會讓中國與其他想削弱美國盟邦的對手得利的行動。

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