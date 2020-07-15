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    反制港國安法 歐盟方案下週出爐

    因應港版國安法，歐盟各國檢討與香港的引渡協議及調升旅遊警示、擴大提供港人簽證等皆在考量之列。（美聯社檔案照）

    因應港版國安法，歐盟各國檢討與香港的引渡協議及調升旅遊警示、擴大提供港人簽證等皆在考量之列。（美聯社檔案照）

    2020-07-15 05:30:00

    〔編譯周虹汶／綜合報導〕歐洲聯盟成員國外交部長十三日齊聚布魯塞爾，中國「港區國安法」問題為商討重點之一，各國同意採取反制手段，除了各自措施，集體行動將由歐盟統一協調。方案預計下週出爐，已知限制出口敏感科技到香港、各國檢討與香港的引渡協議及調升旅遊警示、增加香港學生獎學金、擴大提供港人簽證等皆在考量之列，但確定不會針對中國實施制裁。

    美國《華爾街日報》指出，上述共識係在法國、德國強力催生下產出。其中，「敏感科技」係指可能用來打壓香港示威者的設備或軟體。但多種可能因應措施中，並不包括制裁中國。根據路透掌握的消息，由於匈牙利、希臘等中方緊密貿易夥伴極力護航，確定不會對中國採取強硬措施。

    歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）會後表示，歐盟對於中國在香港實施「嚴酷」的「港區國安法」，除了強烈質疑是否符合香港「基本法」和一九九七年中方從英國接收香港主權前答應的國際承諾，也將採取行動支持香港自治與公民社會。另鑑於中國改變了規則，不僅香港自治與自由遭破壞，歐中關係勢必受到「明顯影響」下，歐盟廿七個成員國同意採行一致的回應，各國也會分別行動。

    對於歐盟上述表態，中國外交部發言人華春瑩十三日重申，「絕大多數香港居民和在港外國企業都認為，香港國安法實施後，會更有助於保障香港居民的各項權利，也更有利於維護香港長期繁榮穩定」，堅決反對外界或外人以任何理由干涉中國香港事務。

    與此同時，美國「外交政策」（Foreign Policy）雜誌十三日引述前官員及國會幕僚報導，在中國對香港強推國安法後，川普政府正準備中止與香港簽訂的引渡協議。川普政府可能在幾週內做出決定，美中緊張關係勢將再度升高。白宮及國務院對此未予置評，但主要國會議員支持撤回美國與香港引渡協議。

    聯邦眾議院外交委員會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）便表示，中共已摧毀中港司法系統間的法律防火牆，將美國人引渡至當地不再安全；在「歐威爾式」的國安法下，中共反感的任何事物都能起訴及審判。聯邦參議院外交事務委員會主席里契（James Risch）則指出，此舉符合川普政府對美關係的更廣泛重估。

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