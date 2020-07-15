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    新聞分析》何止八國聯軍

    美國海軍「雷根號」和「尼米茲號」航空母艦打擊群，本月六日於南海演訓。（歐新社）

    美國海軍「雷根號」和「尼米茲號」航空母艦打擊群，本月六日於南海演訓。（歐新社）

    2020-07-15 05:30:00

    記者鄒景雯／特稿

    中國民族主義者很愛提「百年國恥」，藉以建構中國遭受列強欺凌的歷史格局，用以召喚並動員其廣大國民團結面對外侮。這種思考架構屢屢為政治野心家利用為統治術，以馴化異議者放棄「小節」，為顧全「大局」，所謂的大局往往只是少數個人權力的遂行。習近平顯然是箇中高手，二○一二年十一月，做為中共總書記的他，對著中共中央政治局常委們提出了「中國夢」，無非就是建立在前述的這個基礎之上。

    因為習近平講得很清楚，「實現偉大復興就是中華民族近代以來最偉大夢想」，偉大復興的反面，可說是衰小癟三，言下之意就是：近代的中華民族無疑是個衰小癟三，要實現這個夢想，當然是要讓所有的其他民族（洋鬼子）俯首稱臣。藉由這個夢想，習近平居然說服了中共一干人等結束集體領導，甚且在二○一七年同意取消國家主席十年任期制度，任其實質稱帝，時序演變至今，習近平簡直要把中國帶上另一次的絕路。

    如此不看好中國習天下的未來，在於讓人想起清國末年的慈禧太后，這兩個統治者有著太多的雷同，例如對於權力搶奪的高度危機感，原本母子倆同意要戊戌變法，後來演變成戊戌政變，為母者末了廢了兒子的皇位，重新主政，甚且縱容義和拳鎖定外國勢力嚴加打擊，以削弱戊戌派的後援，懲戒光緒黨羽與外國勢力勾結。大家都知道，默許並策動義和團作亂的結果，引來八國聯軍，慈禧挾光緒出逃西安，最後被迫割地賠款，鑄成國恥再加一條。

    今天同樣集大權於一身的習近平，治理中國的能力與方式非但沒有好到哪裡去，甚至在二○二○年，在亞洲、美洲、歐洲，何止惹怒了八國？這些國家雖無聯軍之名，發起反制中國的行動，恐怕比聯軍更為不約而同。由美國領頭的制裁措施，雖然中國也有所反擊，但幾乎如義和團般形式且無力，例如點名也要制裁四名反中最力的美國國務院官員與國會議員；而在最核心的軍事與科技實力上，由於全面落後二十到五十年，中國如果輕啟戰端，只有被壓著打的份，因此大氣也不敢多喘一下。美國國務卿龐皮歐昨天宣布中國的南海主權主張不合法，立刻獲得日本政府公開讚聲支持，此舉等同與南海諸國站在同一邊，在戰略意義之外，也預示著下一步行動隨時可以開始，中南海接下來要如何做，才不會被鼓譟的中國民族主義看破手腳？已是不可能的挑戰。

    即使在中國著力甚深的歐盟，二十七國外長終究也為反制「港區國安法」召集會議。歐盟的大國近來努力形塑一個過去難度不低的新局，就是如何防範中國對歐洲弱國的各個擊破，來達成歐盟全體成員對中國的集體決議與一致作為？跡象指出，一連串檯面下的穿梭與努力，逐步浮現曙光，歐盟大國深知，歐盟唯有團結，才能以足夠的大國地位與中國對等交涉，否則任何一個單一國家都不足以制衡。這個罕見的歐洲天象，不就是習近平政權撕毀國際法地位的「中英聯合聲明」所促成的嗎？

    所以別再講什麼百年國恥了，中國政府現在是在繼續為恥，看到老佛爺當年提早結束清國的國祚，中國的未來值得大家好生注意下去。

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