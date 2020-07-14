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    長江水位飆高點 中國南部「淹淹」一息

    廣西壯族自治區一名男子十二日在遭洪水淹沒的街道上，滑著橡皮艇前進。（美聯社）

    廣西壯族自治區一名男子十二日在遭洪水淹沒的街道上，滑著橡皮艇前進。（美聯社）

    2020-07-14 05:30:00

    〔國際新聞中心／綜合報導〕中國南部自六月以來持續暴雨，多地發生水患，而新一波暴雨又將到來！中國水利部指出，長江洪峰將在未來兩到三天通過武漢、漢口、九江、大通江段，沿江主要控制站的洪峰水位都將達到歷史高點。中國水利部副部長葉建春十三日表示，今年汛情有降雨集中、洪水集中、中小河流洪水多發等特點，情況不能與一九九八年水災相比；接下來雨帶北移後，北方防汛必須「盯得更緊」。

    多地水患 暴雨又將到來

    截至十日，中國南部共出現十五次大範圍強降雨。六月二日至七月十二日六時，氣象台連續四十天發布暴雨預警，成為自二○○七年開展暴雨預警業務以來，歷時最長的一次。多地日均雨量也突破歷史高峰，六月一日至七月九日，湖北、安徽、江蘇、貴州、浙江、重慶、湖南、江西、上海、廣西、四川等省市共計八十五站，累計降水量超過年降水量的一半。

    官方統計，目前中國有二十七個省區三八七三萬人次受災，一四一人死亡失蹤，二．九萬間房屋倒塌，已累計緊急轉移二二四．六萬人次。不少人將這次長江汛情與九八年長江水患相比，十二日鄱陽湖水位超越九八年洪水，突破有水文紀錄以來的歷史高峰。

    葉建春指出，六月以來，豪雨都集中在南部的長江、太湖等流域，累計降雨量比多年平均值多出五成至一．六倍。長江和太湖洪水併發，目前長江中下游幹流自湖北監利以下，全線超過警戒水位，太湖還在持續上漲，甚至可能超過保證水位。

    此外，中小河流有三九七條超過警戒水位，其中一百條超過保證水位，還有二十七條超過歷史最高水位。從流量和水位來看，目前鄱陽湖部分觀測站的水位超過九八年，長江中下游幹流主要控制站的水位則低於九八年。從氣象角度看，目前出現與九八年類似的持續兩個月集中降水可能性不大，未來雨帶會北移，影響中國北方地區。

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