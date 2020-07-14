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    港民主派初選 黃之鋒出線

    黃之鋒（本報資料照）

    黃之鋒（本報資料照）

    2020-07-14 05:30:00

    傳統民主派、抗爭派 上演路線之爭

    〔編譯孫宇青、茅毅／綜合報導〕香港民主派十二日結束為期兩天的立法會選舉候選人初選，總計逾六十一萬人投票、佔香港登記選民十三．八％，人數比原先預估高出三．五倍，令籠罩在「港區國安法」陰影下的民主派士氣大振。值得注意的是，此次初選上演傳統民主派與抗爭派的「路線之爭」，而根據十三日晚間公布的初步結果，黃之鋒等多名年輕抗爭派在初選中拔得頭籌。

    林鄭︰想藉過半阻撓港府 恐違國安法

    然而，香港特首林鄭月娥聲稱，倘若泛民派初選的目的是達到在立法會過半數的選舉結果，且目標是阻撓港府政策，可能會「違反港區國安法中的顛覆政權罪行」，「如果有這種情況就需要處理」。她聲稱，政府部門接獲許多關於這次初選的投訴，包括導致未來選舉不公，也涉嫌違反目前最多五十人的「限聚令」，同時可能違反隱私保障。相關部門將就此展開調查，若有證據將會採取行動。

    負責計票的「香港民意研究所」和主辦初選的香港泛民派交流合作平台「民主動力」，十三日晚間公布電子計票結果，最終結果將待紙本計票完成後再行公布。電子計票結果顯示，在港島、九龍西、九龍東、新界西、新界東等五個選區，得票最高者分別為「民主黨」現任立法會議員許智峯、民間人權陣線召集人岑子杰、黃之鋒、「土地正義聯盟」現任立法會議員朱凱迪、前香港網路媒體《立場新聞》記者何桂藍。功能界別的「超級區議會」和衛生服務界，則分別為民主黨現任立法會議員鄺俊宇、醫管局員工陣線主席余慧明最高票。

    立法會共70席 戴耀廷︰泛民可衝45席

    香港九月六日舉行的立法會選舉將改選七十個議席，民主派以拿下過半數的至少卅六席為目標，進而透過議會機制掣肘特首林鄭月娥的財政預算案，甚至迫使她辭職，初選目的正是整合出「最強戰隊」。協調初選的香港大學法律系副教授戴耀廷認為，在國安法及武漢肺炎疫情下，遊行集會一律禁止，這場初選就等同六十多萬人參與一場示威，透過「終極和平、理性、非暴力」的方式，表達政治立場。

    戴耀廷進一步指出，投票人數超乎想像，反映初選獲得認可且約束力強，接下來的地區直選料可順利配票，屆時民主派可望在地區直選攻下廿六席，加上保住功能界別傳統民主派的七席和一個超級區議會議席，過半希望濃厚。他特別提到，「反送中」和國安法實施以來，不少傳統「建制派」選民不滿政府，不排除倒戈，民主派甚至有機會取得四十五席以上。

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