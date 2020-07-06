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無視川普禁令╱8000名曾赴中外國人 照入境美國

美國二月初起，禁止有中國旅遊史的外籍人士入境，但香港和澳門除外。圖為疑似中國旅客一月間戴著口罩抵達美國洛杉磯國際機場。 （法新社檔案照）

美國二月初起，禁止有中國旅遊史的外籍人士入境，但香港和澳門除外。圖為疑似中國旅客一月間戴著口罩抵達美國洛杉磯國際機場。 （法新社檔案照）

2020-07-06 05:30:00

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕美國二月初頒布禁令，禁止有中國旅遊史的外國籍旅客入境美國，總統川普聲稱這項禁令拯救了數百萬條性命，對美國防疫功不可沒。但《美聯社》五日指出，在禁令頒布後，仍有將近八千名中國人與居住在香港和澳門的外國人入境美國，超過六百個商務、私人航班仍未停駛。

川普雖然禁止有中國旅遊史的外籍人士入境，但港澳被排除在禁令之外。來自港澳的外籍人士，既不像來自中國其他地方者被拒絕入境，也不像從中國入境的美國人，一落地就受到密切監控與追蹤。美國航空數據業者「FlightAware」告訴《美聯社》，光是二月便有超過五千六百名中國與外籍旅客自港澳飛往美國，美國商務部的入境紀錄則顯示，三月自港澳飛往美國的外籍旅客約兩千一百人，四月則銳減至一百五十人。

美國喬治華盛頓大學（George Washington University）教授瓦德曼（Ronald Waldman）表示，雖然沒有明確證據顯示，這些來自港澳的人流將武漢肺炎帶入美國，但將港澳排除在外，確實削弱了禁令的目的。瓦德曼也指出，旅行禁令可以暫時減緩病毒的傳播、爭取時間，但禁令必須適當，且伴隨其他強硬措施。

然而，美國國家安全會議（NSC）、美國疾病管制暨預防中心（CDC），與美國衛生及公共服務部等參與制定和公布對中旅行禁令的部門，沒有一個機構能公開說明將港澳排除於禁令之外的原因。美國國務院僅透過聲明表示，不評論內部政策決定，尊重白宮。白宮對此則尚未回應。

在川普二月初宣布禁令時，香港至少有十五起確診病例、一起死亡病例，澳門也有至少七起確診病例，但直到七月五日，香港的確診病例數已超過一千兩百起，CDC與國務院皆發布警告，呼籲美國民眾審慎考慮是否要赴港旅行，似乎與將香港排除在入境禁令之外的政策矛盾。

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