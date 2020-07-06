港人抗惡法 白紙抗爭今登場

香港國安法生效，香港民眾因擔心示威旗幟或標語上的字句遭羅織罪名，三日在港島東區裁判法院外舉白紙表達無言的抗議。（路透）

2020-07-06 05:30:00

〔編譯茅毅／綜合報導〕中國在香港強推的國家安全法已生效，由於香港政府表明，呼喊「香港獨立」和「光復香港，時代革命」口號，與持有寫著這些字句的旗幟或標語，均可能因違反國安法被捕，網友因而發起「白紙抗爭」，預定六日晚間在九龍觀塘apm商場，舉白紙靜默抗議。

一日「七一遊行」期間，有示威者因展示或藏有「港獨」旗幟、「光復香港，時代革命」標語被捕。當晚一名在港島銅鑼灣時代廣場外舉白紙抗議的少女，引發熱議。她說，在國安法實施後，不知道舉什麼才不會犯法，之後就開始有示威者仿效她舉白紙抗議。

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不喊口號不秀文宣 靜默抗議

號召六日舉行白紙抗爭的網友提醒，屆時不揮任何旗幟，也不展示、不呼喊可能違反國安法的文宣或口號，不播放「反送中」代表歌曲「願榮光歸香港」。另外，也有支持「反送中」的商店因擔心觸法，改用只貼上空白便利貼的「空白連儂牆」，表達無言的抗議。

對此，港府律政司長鄭若驊五日說，警方只有在合理懷疑下才可以拘捕，會不會檢控則視有無合理定罪機會，警方會再做後續調查，最後未必起訴。至於「光復香港」口號是否有港獨含意，法庭可以另有看法。儘管鄭若驊四日聲稱，違反國安法者一旦被定罪，可理解為「終身喪失」參選公職資格，但她五日又改口稱，選舉主任判斷擬參選人是否符合資格，有獨立做法，和國安法沒有直接關係。

刑期原定最高10年 常委會認為太輕

前特首梁振英則透過「臉書」聲稱，立法會參選人必須簽署遵守國安法的確認書，明確表態反對港獨、台獨，泛民主派政治人物不得再蒙混過關。

中國全國人民代表大會常務委員會委員譚耀宗形容，七月一日仍有人走上街頭示威抗議，甚至展示「港獨」旗幟，顯示民眾不怕國安法，法條還「不算辣」。與他同屬建制派政黨「民主建港協進聯盟」的前立法會主席曾鈺成說，違反國安法的刑罰原本是三至十年有期徒刑，常委會審議後卻認為刑期太輕，才加重至無期徒刑。

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