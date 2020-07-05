美國慶日 雙航艦在南海大軍演

美國海軍兩艘航艦「尼米茲號」（圖上）與「雷根號」（圖下）正在南海舉行大規模演習。（路透）

2020-07-05 05:30:00

〔編譯茅毅／綜合報導〕七月四日為美國國慶日，其尼米茲級核動力航空母艦「尼米茲號」和「雷根號」，自即日起舉行美國海軍近年來在南海的最大規模演習。雷根號航艦打擊群指揮官維科夫（George M. Wikoff）說，這是給美國夥伴與盟邦的一個明確信號，美國致力於區域安全及穩定。另一方面，中國人民解放軍則自一日起，在西沙群島附近舉行為期五天的操演。華爾街日報報導，美國此舉旨在傳達針對性訊息，即華府並不認同北京在南海地區增強軍事活動。

美國海軍聲明，為支持自由又開放的印度—太平洋，「雙航艦」正在南海執行軍事行動和演習，給予指揮官「唯有美國海軍方能駕馭的機動性與軍力」，惟並未提到演習的確切海域。尼米茲號和雷根號稍早在菲律賓海訓練，美國上次派雙航艦在南海演習已是二○一四年。

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解放軍正在西沙操演

華府傳達不認同訊息

五角大廈二日雖批評解放軍的南海操演無助舒緩緊張及維持穩定，但維科夫指稱，雙航母演習不是對解放軍的回應，美中兩軍同時同地區操演，沒有「任何特別」。但他也說，北京在軍事上越來越專斷，印證了美國海軍在該地區的軍事行動有其必要。

美國航艦長久以來在包括南海在內的西太平洋演習，該地區最近一度有三艘美國航艦。此次除雙航艦，還有四艘美國軍艦參演，演習內容包含測試艦載機打擊能力的全天候飛行。維科夫說，此次演習比通常在較短期演習時的節奏更快、戰鬥強度更高，艦載機一天二十四小時出擊數百架次。

華府智庫「美國企業研究所」常駐學者梅惠琳（Oriana Skylar Mastro）說，為抵抗中國擴張主義，她贊成美國在南海加強與盟邦的軍事行動。倫敦智庫「國際戰略研究所」高級研究員郭晨熹（Lynn Kuok）亦表示，美中於一四年簽署一項旨在藉由加強溝通，預防兩國海軍擦槍走火的國際協議。爆發意外衝突的風險目前雖仍不到五十％，但正在升高。維科夫則說，身為專業人士，期待各國在南海時，行事和互動皆秉持專業。

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