香港自治法添柴 美擴大制裁

美國海關與邊境保護局在紐約港查扣從中國進口的人體毛髮製品，據信是新疆再教育營被迫勞動的穆斯林所製。（法新社）

2020-07-03 05:30:00

反制中國 眾院火速通過法案

〔編譯管淑平／綜合報導〕在香港國安法生效後，美國國會眾議院一日通過「香港自治法」，制裁削弱香港自治、限制香港自由之團體和個人，以及與其往來的金融業者；另外，「彭博」引述兩名消息人士說法，川普政府也正準備付諸行動，制裁與壓迫新疆少數民族有關的中國官員。

迫害港自治官員 往來銀行也列制裁

聯邦眾議院以無異議表決通過的香港自治法法案，鎖定對象包括鎮壓香港抗爭運動的警察單位，以及必須為在香港強行實施國家安全法負責的中共官員；與違反「香港自治法」之團體或個人往來的金融業者，也會是制裁對象。

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眾院議長裴洛西說，眾院通過此案「有迫切需要，以回應懦弱的中國政府通過所謂的『國家安全』法，威脅廿三年前的今天所承諾的『一國兩制』」；「所有熱愛自由的人都必須譴責這部駭人聽聞的法律」，中國實施此法，特別意在「瓦解香港的民主自由」。

眾院的版本由民主黨議員薛曼（Brad Sherman）及其共和黨同僚約霍（Ted Yoho）共同提出，與上週聯邦參議院通過的版本僅有些微差異。參院版共同提案人、民主黨議員范荷倫（Chris Van Hollen）說，參院最快二日就會表決通過最終版本，送交白宮簽署。

消息人士說，美國也準備制裁須為監禁、迫害新疆維吾爾族等穆斯林少數民族負責的中共官員，但是拒絕指明對象或者制裁實施時間。這是川普政府以更強硬態度對待北京的一環。之前因為美國與中國的貿易談判而遲未出手，但是，川普日前簽署「維吾爾人權政策法」後，依法必須採取行動。

國務卿龐皮歐一日在「福斯新聞」訪問中也指出，「川普總統簽署該法案時已經說得很清楚，我們認真看待此事，會處理，會實施嚴厲制裁」，「我們正在做」。

供應鏈若涉侵害人權 企業也將受罰

美國政府一日也對企業發出警示，警告注意供應鏈有「涉及侵犯人權、包括在新疆和中國其他地區強迫勞動」的廠商。龐皮歐說，近期有關中國政府強迫新疆婦女節育「這個令人震驚的新聞，可悲地與中共數十年來無情地無視人權之神聖的行徑一貫」。

美國海關與邊境保護局（ＣＢＰ）一日表示，六月十七日已查扣新疆洛浦縣美馨髮製品有限公司出口的一批人體毛髮製品，這批貨物據信是由新疆再教育營中，包括兒童在內被迫勞動的穆斯林所製。法新社指這批貨物價值八十萬美元。

港區全國人大代表吳秋北二日率領力挺國安法的民眾，前往美國駐港澳總領事館外，舉出「美國霸權黑手」、「美國顏色革命黑手荼毒年輕人」等標語，抗議美國干涉香港事務。（彭博）

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