抗爭不夠衝 香港泛民派爆內訌

有意參選立法會議員的香港本土派人士，痛批尋求連任的民主黨立法會議員黃碧雲未能在去年七月一日占領立法會衝突時協助示威者，主張議會抗爭必須全面升級。 （取自網路）

2020-06-29 05:30:00

〔編譯張沛元／綜合報導〕香港政壇本土派與傳統民主派之間的積怨，廿七日在一場立法會議員初選論壇上檯面化，多名有意進軍立法會的本土派參選人，圍剿爭取連任的傳統民主派議員，指責傳統民主派未盡力抗爭，在去年的「反送中」大型抗爭中神隱，甚至要求傳統民主派若連任，應將肢體衝突文化帶入議會。

香港泛民主派將於七月中旬舉行初選，推派候選人參加九月的立法會選舉。香港媒體廿七日為爭取九龍西區候選資格的泛民派人士舉辦初選論壇，結果卻成為在「雨傘革命」後崛起的本土派圍剿傳統民主派的大會，包括前香港大專學界國際事務代表團發言人張崑陽、香港學聯抗爭者支援基金前主席劉澤鋒，以及九龍城社區主任馮達浚，都先後對傳統民主派開砲，指責尋求連任的民主黨立法會議員黃碧雲未能在去年七月一日占領立法會衝突時協助示威者，痛斥傳統民主派遺棄本土派，主張議會抗爭必須全面升級，黃碧雲若連任，勢必要將肢體衝突文化帶入議會。

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主張議會抗爭須升級

本土派除了指責黃碧雲與另一名現任立法會議員毛孟靜，還把矛頭指向民主黨創黨主席李柱銘。主張對話、回歸「基本法」與落實「一國兩制」的李柱銘，十九日在紐約時報專訪中批評「港獨」與「攬炒」（玉石俱焚），直言暴力抗中適得其反。但張崑陽指出，「攬炒」概念其實已在進行，這絕非香港人的錯，而是中共破壞香港民主自治所致，「當敵人（中共）已威迫我們進入末路，難道我們不能反抗嗎？」張崑陽表示，「攬炒」是求生的最後本錢，也是需要帶出的意志，「我絕對支持要拚死一搏，要中共付出代價。」

黃碧雲回應時表示，民主黨過去一年已調整路線，會盡力改變與連結泛民派各政治光譜人士，全力抵抗惡法「港版國安法」；但她也強調，儘管議會抗爭在所難免，但民主黨的共識是限制肢體碰撞，她了解年輕人對民主黨有很多怒火，但期盼勿相互攻擊，而應團結對外。

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