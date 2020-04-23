疫情加劇全球饑荒 恐危及36國

美國人口最多的紐約市因武漢肺炎淪陷，圖為捐贈物資十六日運抵當地社團，待分發給有需求者。 （法新社檔案照）

2020-04-23 05:30:00

恐2.65億人面臨迫切飢餓

〔編譯周虹汶／綜合報導〕聯合國世界糧食計畫署（ＷＦＰ）廿一日警告，遲無退燒跡象的新冠狀病毒疾病大流行，除了導致各國祭出行動限制禁令及全球商業停滯，這波史無前例的公共衛生與經濟危機接下來還恐進一步引發糧食不足國饑荒，約卅六國受波及，今年面臨「迫切飢餓」者預計從目前一．三五億人加倍上看二．六五億人，若無「明智且快速的行動」，屆時將見另一波「人道災難」。

ＷＦＰ發布的「二○二○全球糧食危機報告」點出，情況最危急的十國為葉門、剛果民主共和國、阿富汗、委內瑞拉、衣索比亞、南蘇丹、蘇丹、敘利亞、奈及利亞、海地，當地皆受戰亂衝突蹂躪，且有經濟危機及氣候變遷問題。早在疫情來襲之前，東非和南非部分地區即因乾旱和數十年來最嚴重蝗災而有嚴重糧食短缺問題，南蘇丹去年甚至有六十一％人口受糧食危機影響，比例高居十國之冠。

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每天恐30萬人餓死 連3月

才剛染疫康復的ＷＦＰ執行董事比斯利（David Beasley）在聯合國安全理事會視訊會議上表示，ＷＦＰ每天供應近一億人食物，其中約有三千萬人靠ＷＦＰ過活，但上述十國已有逾百萬人在挨餓邊緣，「我們正瀕臨飢餓大流行」，數月內恐迎來「聖經規模」的多次饑荒，若不立即行動，全球恐長達三個月每天見卅萬人餓死。

比斯利指出，他去年就預言今年是二戰以來人道最多災多難的一年，只是沒想到「新冠狀病毒疾病大流行把我們帶到未知領域」。他廿一日再度於安理會會議敦促大國先前承諾的廿億美元儘速到位；並呼籲各國勿對食物出口發布禁令；另提出三．五億美元需求，希望建構食物、醫療物資的供需物流網。

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