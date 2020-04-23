滲透美社群 中製造疫情恐慌
九成美國人視中國為威脅
〔編譯管淑平／綜合報導〕紐約時報廿二日報導，根據六名美國官員說法，中國特工趁武漢肺炎疫情蔓延，散布假消息煽動美國人心恐慌，而且除了利用社群媒體平台，還罕見地透過手機簡訊發送，專家認為，假訊息內容性質和手法，顯然師承俄羅斯網軍。
這些令美國官員警覺的假訊息在三月中出現在美國手機簡訊、社群媒體上，指稱「川普政府準備封鎖全國」，「就等軍隊就位協助防範搶劫、暴亂，就會宣布」，訊息宣稱消息來自一名國土安全部人員，「他說他昨晚接到電話指示打包準備好待命接受調遣」。這些訊息在四十八小時內迅速、大量傳播，驚動白宮國家安全會議發推文澄清這是「假消息」。
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根據分屬不同機關的六名美國官員說法，此事促使美國情報單位介入，並評估認為，是中國特工在協助散布這些不實資訊。但情報機構以保護情報來源為由，拒絕說明如何認定是中國特工所為。美方官員說，利用手機簡訊散布假訊息是全新手法，情報單位也因此著手了解中國、俄羅斯等國家正利用哪些新途徑傳播疫情不實訊息。
美方官員認為，中國特工是將現成的資訊加油添醋，吸引接收到訊息的人關注，進而層層轉傳；其手法採用一些過去見於俄羅斯網軍的招數，包括開設社群媒體假帳號，但是也利用手機簡訊、WhatsApp等加密即時通軟體。美國情報單位也在細查，中國駐美外交人員中安插的情報人員，或者其他敵對國家，是否參與此事。
試圖擴大美國政治分裂
美方認為，中國師法俄羅斯的策略，一直試圖擴大美國的政治分裂。中國特工散播的假訊息，有些就源自親俄羅斯網站；散播封城假訊息的目的，也符合俄羅斯人員向來偏愛的假消息，即在美國民間製造混亂、打擊人民對政府的信心。
紐時指出，中國利用西方資訊透明、自由流通，發動政府宣傳機器「洗白」，凸顯其他國家處理疫情的疏失，宣揚「中國抗疫模式」，而打壓國內究責的聲音，這種選擇性報導打造了一種仇恨文化，為國內仇視外國、仇視國內批判聲音的怒火加薪添柴。
曾被中國當局「消聲」的前中央電視台主持人崔永元日前發文，將網路「鍵盤戰士」與清末仇外「義和團」相提並論，「網路上越來越多義和團，清朝正是因為有義和團的胡作非為而成了世界公敵。殷鑑不遠。」
六成對中國持負面態度
皮優研究中心廿一日發表的民調顯示，美國民眾對中國觀感大幅轉向負面：一千名受訪的成年人中，六十％對中國持負面態度，比例是該中心二○○五年展開這項調查以來最高的一次；九十％的人將中國實力和影響力視為威脅。