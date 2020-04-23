滲透美社群 中製造疫情恐慌

中國國家主席習近平廿一日在陝西省安康市老縣鎮一座工廠生產線視察。 （美聯社）

2020-04-23 05:30:00

九成美國人視中國為威脅

〔編譯管淑平／綜合報導〕紐約時報廿二日報導，根據六名美國官員說法，中國特工趁武漢肺炎疫情蔓延，散布假消息煽動美國人心恐慌，而且除了利用社群媒體平台，還罕見地透過手機簡訊發送，專家認為，假訊息內容性質和手法，顯然師承俄羅斯網軍。

這些令美國官員警覺的假訊息在三月中出現在美國手機簡訊、社群媒體上，指稱「川普政府準備封鎖全國」，「就等軍隊就位協助防範搶劫、暴亂，就會宣布」，訊息宣稱消息來自一名國土安全部人員，「他說他昨晚接到電話指示打包準備好待命接受調遣」。這些訊息在四十八小時內迅速、大量傳播，驚動白宮國家安全會議發推文澄清這是「假消息」。

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根據分屬不同機關的六名美國官員說法，此事促使美國情報單位介入，並評估認為，是中國特工在協助散布這些不實資訊。但情報機構以保護情報來源為由，拒絕說明如何認定是中國特工所為。美方官員說，利用手機簡訊散布假訊息是全新手法，情報單位也因此著手了解中國、俄羅斯等國家正利用哪些新途徑傳播疫情不實訊息。

美方官員認為，中國特工是將現成的資訊加油添醋，吸引接收到訊息的人關注，進而層層轉傳；其手法採用一些過去見於俄羅斯網軍的招數，包括開設社群媒體假帳號，但是也利用手機簡訊、WhatsApp等加密即時通軟體。美國情報單位也在細查，中國駐美外交人員中安插的情報人員，或者其他敵對國家，是否參與此事。

試圖擴大美國政治分裂

美方認為，中國師法俄羅斯的策略，一直試圖擴大美國的政治分裂。中國特工散播的假訊息，有些就源自親俄羅斯網站；散播封城假訊息的目的，也符合俄羅斯人員向來偏愛的假消息，即在美國民間製造混亂、打擊人民對政府的信心。

紐時指出，中國利用西方資訊透明、自由流通，發動政府宣傳機器「洗白」，凸顯其他國家處理疫情的疏失，宣揚「中國抗疫模式」，而打壓國內究責的聲音，這種選擇性報導打造了一種仇恨文化，為國內仇視外國、仇視國內批判聲音的怒火加薪添柴。

曾被中國當局「消聲」的前中央電視台主持人崔永元日前發文，將網路「鍵盤戰士」與清末仇外「義和團」相提並論，「網路上越來越多義和團，清朝正是因為有義和團的胡作非為而成了世界公敵。殷鑑不遠。」

六成對中國持負面態度

皮優研究中心廿一日發表的民調顯示，美國民眾對中國觀感大幅轉向負面：一千名受訪的成年人中，六十％對中國持負面態度，比例是該中心二○○五年展開這項調查以來最高的一次；九十％的人將中國實力和影響力視為威脅。

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