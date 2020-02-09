星爆恐慌搶購潮 連保險套也掃

新加坡一對父女八日戴著口罩進入當地超級市場，打算購物補貨，卻見貨架上空空如也。（路透）

2020-02-09 05:30:00

〔編譯周虹汶／綜合報導〕新加坡衛生部八日通報，新型冠狀病毒肺炎病例增加七例，分別是一名計程車司機、一名私人出租車司機，以及一個教會內的五名教友，可能是群聚感染。總計星國感染案例已達四十例，是中國以外，僅次於日本（九十例）的全球第二高病例國。而星國民眾自七日當局把「疾病爆發應對系統」升至次高等級橘色後，就開始掀起恐慌性購買潮，連保險套也成搶購目標。

七日民眾紛紛上網搶購衛生紙、白米、泡麵、罐頭等日用品，實體商店結帳隊伍也大排長龍，但架上水果、肉類、魚類和酒類都還有，倒是保險套和衛生棉幾乎一掃而空。到了八日上午，仍有一堆人在超市掃貨，就擔心疫情升級到紅色，到時候連家門都出不了。下午，新加坡貿工部部長陳振聲透過臉書聲明表示，政府已做好萬全準備，日常必需品供應無虞，民眾毋須搶購。

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星國曾在十七年前爆發嚴重急性呼吸道症候群（ＳＡＲＳ）事件期間，出動橘色警示，意味疫情嚴重且容易人傳人。對於民眾搶購民生物資，總理李顯龍八日呼籲冷靜，警告人民「恐懼帶來的傷害遠大於病毒」，「（恐懼）會製造恐慌，讓人們做出更糟的事情，像是在網路上傳播謠言、囤積口罩或食物，或是譴責特定群體造成疫情。」

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