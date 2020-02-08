湖北全省封村 深圳封城車輛管制

武漢肺炎疫情擴散，中國各地紛實施所謂全封閉式管理，形同「封省」、「封市」或「封村」、「封鎮」。圖為北京市九渡河鎮出入口，由當局派員二十四小時輪值把守，禁止非本地人、車進入。（法新社）

2020-02-08 05:30:00

江西遼寧湖北安徽４省全封

〔編譯茅毅／綜合報導〕根據中國國家衛生健康委員會（衛健委）七日上午發布的數字，武漢肺炎的中國新增確診病例三一四三起，使全中國累計確診病例破三萬，達三．一一六一萬起，但新增數連兩天下降。在疫情延燒下，中國各地紛紛實施「封閉管理」，十四億人停止交流。除湖北省宣布「封村」，廣東省省會廣州市與深圳市採行形同「封城」措施外，新華社七日報導，安徽省十六個省轄市境內一律實行封閉管理，這也使中國已有江西、遼寧、湖北和安徽採取「封省」措施。

村際僅留緊急通道專人值守

湖北省政府七日通令，各村間僅留一條由專人值守的緊急通道，其他路口一律封閉，形同全省「封村」。湖北孝感市累計確診病例二一四一起，使其淪為繼武漢市後，全中國第二個確診數破兩千人的城市。為遏止疫情，中國國務院已下令十六個省建立支援湖北武漢以外各城市的對口關係，以「一省包一市」方式支援醫療資源。

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紐約時報形容，中國以戰時狀態加強武漢隔離。一名周姓男子告訴自由亞洲電台，解放軍生化部隊已經進駐武漢，他們不是來治病，而是集中管理感染者。武漢當局自六日起派員到所有居民家中量體溫，發燒的疑似患者將被強制集中隔離。中國網友批評，這樣感染的機率更大，還會引起恐慌。

廣州也封城 加強人、車出入管理

廣東省是湖北省以外第二大重災區，省會廣州市七日宣布，所有居住屋苑及村莊實行封閉管理，加強人、車出入管理，形同「封城」。深圳市也跟進，要求社區實行百分百封閉式管理，市民進出屋苑都要測量體溫，暫時禁止身處湖北的住戶返家。

上海市七日則通過將隱匿相關病史、旅遊史和接觸史者，列入失信黑名單的立法，並採取懲戒措施。中國自二○一四年開始建立「社會信用體系」，違規、欠稅與欠款到一定程度，恐連搭乘飛機或高鐵都受限。

總部在香港的「中國人權民運信息中心」四日更指稱，中國軍隊疫情「嚴重」，各兵種都已暫停絕大部分的大型演習和集訓，絕大部分軍營已暫停外出假與懇親。

天津醫院封院 近千人隔離

天津市武清區人民醫院則因發燒門診流程管理不夠嚴謹，一度將一名武漢肺炎患者誤診為普通的發燒患者，而於四日凌晨遭緊急「封院」，院內共九七三人被隔離。河北省張家口市一名賈姓醫師隱瞞病情，從海南省三亞市搭機回北京後，三度自行前往醫院就診，期間曾與一百多人密集接觸。

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