湖北江西遼寧3省全封 中國累計封65城

為防堵肺炎疫情擴散，中國許多城市實施不同程度的進出管制，包括江西省全省。圖為位於江西省九江市和湖北省黃梅縣之間的九江長江大橋。（路透）

2020-02-07 05:30:00

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，中國各省市區和城市紛紛實施不同程度的進出管制，遼寧省全省、山東省部分城市、安徽省省會合肥市、廣西壯族自治區首府南寧市等地，五日晚間宣布實施封閉式管理，六日再宣布江西省全省、四川省宜賓市與內江市、河北省省會石家莊市、重慶市渝北區，也開始進行封閉式管理。總計全中國已有三省封省、六十五個城市封城。

五、六日宣布的封鎖措施皆屬較軟性的「封閉式管理」，僅要求民眾避免非必要的出門，減少出入人潮眾多的場所，所有喜事一律停辦、喪事從簡，非民生所需的公共場所也全數關閉。有出門需求者必須備妥通行證，並接受體溫測量。部分地區限制居民出門頻率，例如江西省要求一戶人家兩天只能派一人出門採買；重慶市渝北區限制每戶三天只能派一人出門。最嚴苛的河南省駐馬店市，則要求一戶每五天才能派一人出外採購。

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出入要通行證 標註時間

為確保居民遵守「出行管控」，各個社區出入口都會有官員看守，在居民的通行證上標註出入的時間與日期。

《南華早報》報導，杭州一名廿六歲李姓居民表示，他與家人從溫州返家後，被要求居家隔離十四天，社區幹事五日居然從外面反鎖他們的住家，作法相當不人道。但社區幹事表示他只是奉命行事。

疫情爆發的中心點湖北省武漢市，六日推動「全民體溫監測」，要求每人每日回報一次體溫。人權觀察（Human Rights Watch）執行主任羅思（Kenneth Roth）六日指控中國壓制批評聲浪，讓疫情變得更嚴重，封鎖城市防疫也是「過度激烈」的作法。

江西省會南昌市周邊村莊禁止外來人車進入。（取自網路）

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