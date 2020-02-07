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聞「中」色變 逾百國入境管制

中國當局改造武漢體育館、會展中心而成的「方艙醫院」（臨時醫院），五日可見身穿全套防護裝備的工作人員與肺炎患者。（美聯社）

中國當局改造武漢體育館、會展中心而成的「方艙醫院」（臨時醫院），五日可見身穿全套防護裝備的工作人員與肺炎患者。（美聯社）

2020-02-07 05:30:00

〔國際新聞中心／綜合報導〕為了防堵武漢肺炎疫情擴散，全球各國如臨大敵，根據中國國家移民管理局網站統計，至五日已有超過一百個國家或地區對入境旅客採取管制措施，其中超過半數是針對中國人或十四天內曾前往中國者，作法包括限制入境、暫停落地簽業務或停飛往來中國航班等。

不過，中國移民局的統計未列入台灣及香港。另有四十五個國家在入境口岸實施量測體溫等疫情篩檢，部分國家要求中國籍人士填寫健康狀況申報表。據傳英國政府也正在考慮禁止過去兩週曾前往中國的旅客，以及中國班機入境。

停飛往來中國班機的國家，包括阿曼、馬爾地夫、吉爾吉斯、哈薩克、帛琉、烏茲別克、伊朗、以色列、義大利、越南等。暫停對中國人發放落地簽證或其他簽證的國家，則有俄羅斯、亞塞拜然、哈薩克、捷克、孟加拉、緬甸、印度等國。

暫停中國人、過去十四天有中國旅遊史者，或從中國起飛航班乘客入境的國家或地區，包括美國、澳洲、紐西蘭、北韓、蒙古、菲律賓、塞班島、赤道幾內亞、斐濟、格瑞納達、科威特、薩爾瓦多、瓜地馬拉、馬紹爾群島、模里西斯、密克羅尼西亞、索羅門群島、伊拉克、印尼、約旦等。密克羅尼西亞與吐瓦魯還禁止來自日本的人士入境。

日本、南韓、馬來西亞、汶萊等國禁止去過中國湖北省的旅客，或持有湖北發放護照的中國人入境。巴基斯坦及斯里蘭卡等國要求中國籍人士入境後隔離十四天。

武漢「方艙醫院」五日內部情況，一名武漢肺炎患者披著以床單改造而成的「防護衣」。（法新社）

武漢「方艙醫院」五日內部情況，一名武漢肺炎患者披著以床單改造而成的「防護衣」。（法新社）

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