南韓光州醫院封院 121醫病隔離

南韓《朝鮮日報》報導，該國光州「二十一世紀醫院」出現兩名確診患者，使該院一二一名醫護人員與病人被迫與外界斷絕接觸。左圖為該院封院後，院內人員透過窗戶運出個人物品。右圖為該院被送往其他臨時隔離場所的人員。 （取自南韓朝鮮日報）

2020-02-07 05:30:00

母探女病 雙雙感染

〔編譯茅毅／綜合報導〕在武漢肺炎疫情延燒下，國際間頻傳確診病例，各國和地區紛採取新的因應作為。南韓《朝鮮日報》報導，該國光州市「廿一世紀醫院」由於出現兩名確診患者，因此自四日起，院內一二一名醫護人員及病人均被迫和外界斷絕接觸。日本首相安倍晉三六日在國會中重申，今夏舉行的東京奧運和帕拉林匹克運動會均會如期進行。

安倍稱東京奧運如期

一名四十二歲南韓女性自稱沒去過中國，一月廿七日因身體不適而在廿一世紀醫院就診，經轉送光州的全南大學附設醫院後確診感染，成為南韓第十六起病例。她一月廿七日還在廿一世紀醫院三樓，探望接受外科手術的廿歲女兒，結果女兒亦確診感染，成為南韓第十八起病例。住在該院三樓的廿五名病人及十二名醫護人員屬於高危險群，被強制隔離在一人房十四天。其餘八十四名低危險群則被移往光州消防學校等隔離設施。

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南韓也已禁止所有曾赴中國湖北省旅行的外國人入境，並表示一旦疫情惡化，將考慮中止南韓遊客訪中。許多電影院、購物中心和餐廳已關閉。首爾大教堂曾有一名確診患者來過，因此暫停週日的禮拜。

北韓國務委員長金正恩也已下令全面中斷軍隊冬季訓練，有南韓媒體報導原因是北韓出現七例武漢肺炎確診患者。但北韓內閣機關報《民主朝鮮》六日已公開否認，指境內無病例。

美兩撤僑包機無感染

美國兩架從武漢撤僑的包機，五日一早已返美。約三五○名乘客將在舊金山及聖地牙哥外的軍事基地接受隔離檢疫兩週。此前首批從武漢撤離、在南加州一座軍事基地接受隔離檢疫的美國僑民，均未出現感染跡象。美國疾病管制中心說，其他從武漢搭載美國僑民的飛機，六日將到達德州聖安東尼奧拉克蘭空軍基地和內布拉斯加州艾普利機場，將接受隔離檢疫。

在南美洲，委內瑞拉已開始監控首都卡拉卡斯附近的該國最大機場的入境旅客是否出現症狀。阿根廷雖尚未對來自中國的旅客設限，惟布宜諾斯艾利斯與伊塞薩的兩所醫院，已被指定為可能的病患隔離及治療工作。法國派兩架專機從中國接回約四百人，正在法國南部的兩個不同設施接受隔離檢疫。迄今尚無確診病例的荷蘭，其政府允許上週末從武漢返國的僑民居家隔離。義大利及西班牙均在軍事設施對撤回的僑民進行隔離檢疫。

儘管非洲目前尚未傳出疫情，但一架二日飛抵卡薩布蘭加附近的班機，機上一六七名摩洛哥乘客將在兩間醫院接受隔離檢疫廿天。奈及利亞當局也要求從中國或其他已有確診病患的國家地區入境者待在家中。印度衛生部宣布，現行對任何來自中國的外國人發放的簽證不再有效。

南韓光州「二十一世紀醫院」因出現兩名確診患者，自四日起已大門深鎖，形同「封院」。 （取自南韓朝鮮日報）

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