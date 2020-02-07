美參院判無罪 川普挺過總統彈劾案

美國總統川普六日在華府的年度「國家祈禱早餐會」上，高舉一份頭版標題為「川普無罪」的華盛頓郵報。川普五日在國會參議院彈劾審判的最終表決中獲判無罪。（美聯社）

2020-02-07 05:30:00

共和黨多數優勢 2項彈劾罪表決皆未過門檻

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國國會參議院全院五日就川普總統的兩項彈劾罪名進行表決，拜共和黨人控制參院之賜，因施壓烏克蘭協助調查政敵而被控濫權與妨礙國會的川普，兩項罪名一如預期皆未過門檻而獲判無罪，保住總統寶座，歷時四個月、期間充斥黨派分歧與對立的美國史上第三度總統彈劾，就此落幕。共和黨參議員羅尼在濫權罪名表決時跑票，主張川普有罪，是唯一倒戈的共和黨議員。

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羅尼 唯一倒戈跑票的共和黨參議員

在監督參院彈劾審判的最高法院首席大法官羅伯茲主持下，一百名參議員在依序被點到名時，起身對兩項彈劾條款表達立場；其中濫權有五十二人主張無罪，四十八人認定有罪，妨礙國會則有五十三人主張無罪，四十七人認定有罪，兩項彈劾條款的有罪票數，皆未達參院全院三分之二，羅伯茲宣布川普的兩項彈劾指控皆無罪。由於在野的民主黨在參院僅控制四十七席（含兩席無黨籍），遠低於彈劾條款過關（即罪名成立）的最低門檻六十七席，川普逃過遭國會彈劾下台早是意料中事。

這兩項彈劾條款的表決票數也幾乎吻合民主、共和兩黨在參院中的席次，白宮與參院多數黨（共和黨）領袖麥康奈在固票上功不可沒，最後僅向來與川普不睦的猶他州共和黨參議員羅尼（Mitt Romney）在濫權罪名表決時跑票，主張有罪。

曾在二○一二年代表共和黨問鼎白宮的羅尼，稱川普要求澤倫斯基調查拜登父子是「明目張膽地攻擊（美國的）選舉權、國家安全與基本價值」；他深信，倘若遭調查的對象不是拜登父子，川普也不會對外國元首提出此等要求。羅尼因為認定川普濫權有罪的這一票，就此成為美國史上首位支持讓同黨總統去職的參議員。

國會民主黨人隨即堅稱判決結果非法不公，是共和黨人為一己私利掩蓋真相的產物，並誓言繼續調查，包括在眾院傳喚證人。參院少數黨（民主黨）領袖舒默就痛斥此等不公平的庭審判決毫無意義，共和黨人拒絕傳喚證人讓川普的無罪永遠被打上星號，一場假審判的星號。

眾院少數黨（共和黨）領袖麥卡錫則在推特上貼了一段他撕掉彈劾條款的影片，明顯諷刺日昨眾院議長裴洛西在川普結束國情咨文演說時，當眾撕掉川普的講稿。

川普批羅尼虛偽 民主黨人矢言續調查

川普在表決結果出爐後，喜發推文宣布要白宮發表聲明，暢談「我國在彈劾騙局上的勝利」，此外還發了一張暗示自己可留任總統的動圖，接著就抨擊羅尼是「民主黨的秘密資產」。六日在白宮發表聲明前，川普先在華府舉行的年度祈禱早餐會上，公開指控「一些非常不誠實且貪腐的人」，讓他經歷了「可怕的磨難」，接著他批評民主黨籍的眾院議長裴洛西與羅尼，指控這兩人用信念來掩飾虛偽。

◎川普國會彈劾大事紀

☆2019年7月25日：川普以凍結近4億美元的烏克蘭軍援款為要脅，在電話中施壓烏克蘭總統澤倫斯基，要求調查他在2020年總統大選中的潛在對手、民主黨籍前副總統拜登及其子杭特。杭特曾於一家烏國天然氣公司擔任董事。

☆2019年8月12日：川、澤熱線遭美國情報機構的「吹哨者」檢舉， 監督美國情報機構的督察長艾特金森認定內容「可信」，通知聯邦眾議院監督委員會。

☆2019年9月24日：眾院議長裴洛西宣布針對川普展開彈劾調查。

☆2019年11月13至21日：繼稍早的閉門聽證後，眾院情報委員會舉行公開聽證，多名證人出席作證；期間美國駐歐盟大使桑德蘭（Gordon Sondland）驚爆，川普曾下令尋求與烏克蘭達成「交換條件」。

☆2019年12月18日：眾院全院就川普彈劾罪名進行表決，分別以230票對197票以及229票對198票，通過濫權與妨礙國會調查兩項彈劾條款，川普成為美國史上第3位遭國會彈劾的總統。

☆2020年1月15日：眾院將兩項彈劾條款送交參院。

☆2020年1月21日：參院正式展開川普彈劾審判。

☆2020年2月5日：參院全院就川普兩項彈劾條款進行表決，濫權與妨礙國會調查的票數分別是52票對48票以及53票對47票，皆未達3分之2門檻，皆獲判無罪。（資料來源：綜合外電╱整理：編譯張沛元）

美國共和黨聯邦參議員羅尼五日在參議院的彈劾審判最終表決前，公開表態將贊成總統川普被控濫權罪。羅尼是唯一倒戈認定川普有罪的共和黨議員。（路透）

美國總統川普6日在華府一場活動上高舉頭版標題為「無罪」的今日美國報。（美聯社）

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