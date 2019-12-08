怕麻煩? 最差衣Q 習近平泰王入榜又除名

英國ＧＱ將中國國家主席習近平與泰王瓦吉拉隆功列入二○二○年全球十大衣著最差男。（路透）

2019-12-08 05:30:00

〔編譯張沛元／綜合報導〕男性雜誌ＧＱ英國版的母公司康泰納仕（Conde Nast）六日證實，為避免「無心冒犯」，電子版ＧＱ年度最差衣著排行，已將中國國家主席習近平與泰王瓦吉拉隆功除名。

二○一九年的低衣Ｑ男排行榜上榜者，包括美國總統川普與臉書創辦人札克柏格，被嘲諷穿衣品味有待加強；但原本也名列該榜排名第三的習近平與第八的瓦吉拉隆功，卻在五日網路電子版上消失。

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康泰納仕公司一名發言人表示，因為意識到電子版的報導能傳遍全球，若被斷章取義，更容易被瘋傳熱議與引發無心冒犯。但紙版的英國ＧＱ最差衣著排行榜，仍可看到習、瓦二人。據信習近平入榜恐挑動中國網軍的民族主義愛國情緒，嘲弄泰王則有觸法之虞。

英國ＧＱ在這份排行榜中，嘲諷習近平的穿著有很濃的極權味，並虧說習近平該不爽的對象不是香港的勇敢自由鬥士，而是他的裁縫師；習近平的極權者式衣著，靈感八成來自他心目中的英雄、大劊子手毛澤東。至於泰王瓦吉拉隆功，英國ＧＱ秀出泰王身穿遮不住肚子的半截短背心上衣與潮牌牛仔褲的照片，並在圖說中虧說，有多少其他被視為神靈的王室成員會穿成這樣？「答案是沒有，因為（除了泰王）沒有這樣的人存在。」

少了習、瓦二人後，電子版英國ＧＱ的年度最差衣著排行榜只有八人，依序為英國首相強森的首席幕僚康明茲（Dominic Cummings）、札克柏格、花花公子網紅比瑟瑞恩（Dan Bilzerian）、高盛集團首席執行長索羅門（David Solomon）、葡萄牙足球巨星「Ｃ羅」羅納度、英國下議院保守黨領袖芮斯莫格（Jacob Rees-Mogg）、巴西足球明星內馬爾，以及美國總統川普。

英國ＧＱ將泰王瓦吉拉隆功與中國國家主席習近平列入二○二○年全球十大衣著最差男。（路透）

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