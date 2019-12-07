美國Uber調查 兩年近6千起性犯罪

美國叫車平台Uber公布全美安全報告，過去兩年有關妨害性自主通報案共有近六千宗，矢言繼續加強乘車安全。 （法新社檔案照）

2019-12-07 05:30:00

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國叫車服務平台「優步」（Uber）五日首次發布八十四頁的安全報告，指全美在二○一七至一八年的總載運次數約廿三億次，其中五大類妨害性自主通報合計近六千宗，另有十九宗襲擊致死案例，以及一○七宗車禍致死案例等。在英國倫敦交通局甫於上月底以乘客安全疑慮為由，拒絕繼續發給Uber營運執照後，Uber亟欲透過該份報告，展現提升乘車安全的決心。

安全疑慮 英拒發營運執照

叫車服務在全球大行其道，安全性也更加受矚目。美國Uber安全報告指出，非合意親吻非性部位、非合意觸摸性部位、非合意親吻性部位、非合意性侵及非合意性侵未遂等五類妨害性自主個案，在一七年有二九三六件、一八年有三○四五件，性侵及性侵未遂分佔四六四及五八七件；由於載運次數成長，比例上去年比前年下降十六％。Uber另指出，新聞報導常忽略司機風險，因為涉及性侵的案件中，乘客與司機通報比例相當。

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在全球七十國營運的Uber強調，全美前兩年約廿三億載運次數中，九十九．九％沒有發生任何安全事故；他們將運用從美國報告中所了解的資訊，在其他國家展開「下一步」。

英國廣播公司（ＢＢＣ）分析指出，這份報告極具重要性，是首次詳述所謂的「零工經濟」模式為民眾造成的傷害程度，因此，Uber應定期公布數據，並在其他國家比照辦理。Uber承諾將每兩年公布全美安全報告，至於其他國家的安全報告，目前尚無具體計畫。

有專家認同公布數據是打擊性暴力第一步，Uber法務長威斯特（Tony West）也矢言，將繼續擴大安全團隊。曾任職美國司法部的威斯特強調，Uber計畫與其他叫車平台分享「可能犯案」的司機黑名單，「不是因為法律規定這麼做，而是我們認為大眾有知的權利」。

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