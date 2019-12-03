曾同框趙波 澳洲華裔議員捲共諜案

澳洲自由黨員、華裔商人趙波今年三月被發現陳屍於一家旅店。（取自網路）

2019-12-03 05:30:00

〔編譯黃靖媗、周虹汶／綜合報導〕在三十二歲的墨爾本華裔汽車經銷商趙波（Bo "Nick" Zhao，譯音）據稱因拒絕中國希望他出馬競選國會議員的提議，隨後便離奇死亡後，澳洲媒體發現，澳洲執政黨「自由黨」東部多元文化支部「臉書」專頁二○一六年一月發布的照片中，拍攝到趙波出席澳洲首位華裔國會議員廖嬋娥（Gladys Liu）在自宅舉辦的聚會，且廖與趙比肩而坐，留下兩張合影，疑似關係匪淺。

對此，廖嬋娥發言人表示，照片確實是在廖嬋娥家裡拍攝，但廖不記得曾與趙見面。同為自由黨黨員的趙波曾向「澳洲安全情報組織」（ＡＳＩＯ）坦承，墨爾本華裔商人陳春生（Brian Chen）提供他一百萬澳幣（約二一○○萬台幣），要求他投入奇澤姆（Chisholm）選區的聯邦眾議員選舉。但最後趙波並未投入競選，今年三月被發現陳屍於一家旅館，該選區則由來自香港的廖嬋娥擊敗台裔的工黨對手楊千慧勝選。

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廖嬋娥曾被踢爆為中共統戰機構「中國海外交流協會」廣東分會、山東分會的成員，九月起遭在野黨猛烈砲轟。她在受訪時表示，不記得自己曾為「中國海外交流協會」成員，而面對主持人多次提問，是否認為中國對南海主權的主張為非法，廖也始終不願給予明確答覆。

澳洲《世紀報》（The Age）報導，陳春生擁有的德鴻國際投資公司（Prospect Time），號稱是中國「一帶一路」計畫的一部分，曾宣布在菲律賓投入三十三億澳幣興建基礎設施，並在帛琉投資二．二億澳幣蓋飯店，但沒有任何證據顯示該公司已開始執行業務。

親中？ 澳洲政界大老任華為「門神」

與此同時，針對澳洲政府去年八月以國家安全為由，禁止「華為」等中國企業投入澳洲５Ｇ系統建設，六年前成立澳洲中間派政黨「中間聯盟」（Centre Alliance）的森諾芬（Nick Xenophon）表示，他的律師事務所已接受澳洲華為委託，將收費擔任「策略顧問」，引來非議。儘管森諾芬否認事務所日後將為中國政府喉舌，但外界批評此舉已讓他「原已所剩無幾的信譽消失殆盡」。對此，總理莫里森只強調，森諾芬必須遵守「二○一八外國影響力透明度法」，說明他與中國政府的關係。

澳洲國會議員廖嬋娥（右一）於2016年與趙波（右二）比肩而坐，並留下兩張合影。（取自網路）

中國電信大廠「華為」委託澳洲前議員塞諾芬與澳洲廣播公司（ＡＢＣ）前記者戴維斯（Mark Davis）創辦的「塞諾芬和戴維斯法律事務所」，擔任華為在當地的「策略顧問」。（法新社檔案照）

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