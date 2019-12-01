假新聞網站騙廣告 網址洩端倪

英國廣播公司踢爆laredotribune.com是騙取網路廣告費、假的新聞網站，臚列該網站上的主要新聞根本就是舊聞，甚至還有假廣告與點不進去的鏈結。（取自網路）

2019-12-01 05:30:00

〔編譯張沛元／綜合報導〕英國廣播公司（ＢＢＣ）十一月卅日報導，網路上有不少以假亂真的假的新聞網站，內容若非剽竊自真實新聞網站就是貼舊聞，然其目的並非提供新聞，而是藉此捏造網頁瀏覽量來欺騙網路廣告業主，以便斂財，估計這種偽裝新聞網站每個月至少獲利十萬美元（約台幣三○五萬元。）

網際網路上有三億五千萬個登記有案的網域名稱，要計算出有多少各式假的新聞網站，專家認為根本是不可能的任務。ＢＢＣ在報導中特別點名兩個乍看之下沒什麼問題，但仔細推敲就露餡的假的新聞網站，分別是forbesbusinessinsider.com與laredotribune.com；前者與富比世雜誌（Forbes）或商業娛樂新聞網站「商業內幕」（Business Insider）毫無關聯，純粹以類似網址魚目混珠；後者看似是美國德州城市拉雷多的地方報的網站，提供當地與美國總統川普要蓋邊境牆等新聞，但細看就發現這些新聞都沒有日期，亦無與編輯人員聯繫的方式，而且還因為廣告太多以致網頁載入的速度變慢。

請繼續往下閱讀...

ＢＢＣ說，這兩個網站都是假的新聞網站，目的在於騙取網路廣告費，苦主包括全球數位廣告界兩大廣告主亞馬遜（Amazon）與谷歌（Google），forbesbusinessinsider.com上還有Sephora化妝品與Vatality壽險的廣告。Google在接獲ＢＢＣ通知後，已停止在forbesbusinessinsider.com登廣告，Amazon則依然故我。

架設forbesbusinessinsider.com的是巴基斯坦喀拉蚩的一家網頁設計公司，宣稱目的是要測試與想辦法優化搜尋引擎。美國紐約的數位廣告專家Augustine Fou說，這種偽裝新聞網站的行為，就算不是高竿駭客也行，只要懂一點網頁編碼，利用基本網站模版就能辦到。再說這些網站本來就不是給人看的，而是以高得驚人的網頁瀏覽量來吸引數位廣告主進而騙取廣告費。例如，身為人口僅廿六萬的拉雷多的地方報，laredotribune.com九月時的網頁瀏覽量為五十萬，十月卻暴衝至三百萬，相當不尋常。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法