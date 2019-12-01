反送中翻版？抗議生態園變火葬場 廣東茂名示威遭鎮壓

中國廣東省茂名市化州市人民政府以「人文生態園建設」之名，取得文樓鎮居民讓地同意，最近才表明將蓋火葬場，十一月廿八、廿九日還拿催淚彈對付抗議民眾，警民衝突嚴重。（取自網路）

2019-12-01 05:30:00

〔編譯周虹汶／綜合報導〕中國廣東省茂名市管轄的化州市，近日因當地民眾反對政府興建火葬場，引發大規模抗爭，但當局早有準備，十一月廿三日不僅先派上千名防暴警察與治安聯防隊進駐，廿八日祭出催淚彈鎮壓並鳴槍清場，廿九日更驚見特種警察首度上陣，粗暴手法與香港警察近月對付「反送中」示威者的場面如出一轍；但徒手對抗的村民被揍被捕也在所不惜，還喊出「時代革命，光復茂名」口號，顯見港人抗爭精神已在中國生根開花。

這起抗爭起於化州市人民政府八月公告「化州市人文生態園建設項目」，十一月廿七日依規定發布「社會穩定風險評估徵詢意見公示」時，才在文件標題粗略提及計畫「含殯儀館」，暗示將蓋火葬場，顯然當局刻意蒙混過關，但被騙的文樓鎮鎮民早已簽字同意讓地，引發當地民眾連日抗議。

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根據現場流出的影像及在場民眾說法，上千名防暴警察廿八日全副武裝，手持盾牌、警棍毆打村民，或拿地上石頭丟擲百姓，對學生、老人也毫不手軟；眼見民眾試圖推翻公務車和警車，他們竟開槍警告，接著施放催淚彈，廿八日晚間、廿九日凌晨更進村挨家挨戶抓走大批抗爭者，由外地返鄉的年輕人幾乎全數被捕，上「微博」分享示威消息者更是未能倖免。

約有六萬居民的文樓鎮，距離香港約一百公里，廿九日全體罷市抗議，當局出動裝甲車清除路障後，該鎮首見特種警察進駐，另有直升機、無人機、武裝車環伺；加上鎮轄下各村間的層層關卡皆有特警與防暴車看守，以致村民無法集結，遑論前進鎮政府申訴。警民衝突因此再度爆發，警方又祭出催淚彈清場，村民則以怒掀警車回應，或以煙火、爆竹對抗持槍的防暴警察，高喊「時代革命，光復茂名」，當天約有五十人被拘。

當地連日抗爭消息流出後，有中國百姓說「終於知道香港人這幾個月為何上街了」，但訊息陸續被刪。不過，網路隨即流傳化州市人民政府最新公告，聲稱鑑於計畫仍「存在不同意見」，宣告「人文生態園建設項目」停止，但強調「凡有任何擾亂公共秩序的打砸搶破壞活動，公安機關將依法打擊、嚴懲不貸。」

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