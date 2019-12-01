倫敦橋恐攻2死3傷 持刀凶嫌被擊斃

有恐攻前科的男子烏斯曼汗11月29日在光天化日下於英國倫敦的倫敦橋上揮刀行凶，造成二死三傷，最後遭趕來的警方擊斃。（美聯社）

2019-12-01 05:30:00

凶嫌身上綁假爆裂物 有恐攻前科

〔編譯張沛元／綜合報導〕英國倫敦廿九日發生當眾持刀殺人的恐怖攻擊事件，一名有恐攻前科的男子光天化日下於倫敦橋（London Bridge）揮刀砍殺，造成二死三傷。凶嫌犯案後遭英勇民眾制伏，最後被警方擊斃，但犯案動機不明，不確定是否與不到兩週後就要投票的國會大選有關，英國兩大黨保守黨與工黨已誓言增派街頭警力保障治安。

恐攻發生在當地時間下午近二時，地點是三年內第二度成為恐攻地點的倫敦橋。身上綁著假爆裂物的廿八歲男子烏斯曼汗（Usman Khan）在橋上持刀傷人。根據目擊者拍攝的現場影片，烏斯曼汗在警方趕抵與將之射殺身亡前，就被一大群民眾壓制在地，犯案用的大刀也被民眾奪走。當時人在現場的導遊赫斯特說，所有人都跳到嫌犯身上想把他壓制在地，他看到嫌犯手中還拿著刀，就伸腳踢嫌犯的頭，想辦法讓嫌犯棄刀。正積極為大選備戰的英國首相強森與倫敦市長沙迪克汗（Sadiq Khan），皆對民眾英勇抗敵表示讚賞。

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曾謀策炸倫敦證交所 判刑8年

目前並不清楚烏斯曼汗的犯案動機，只確定他有恐攻前科；泰晤士報報導，烏斯曼汗犯案時，身上還配戴著監控罪犯行蹤的電子追蹤裝置。根據了解，來自英格蘭中部斯托克的烏斯曼汗，二○一二年與另外八人因參與一個受九一一恐攻主謀「開打」組織啟發的團體、陰謀策劃要在包括倫敦證交所等地安置炸彈，而遭定罪與判刑八年，去年底才出獄。

警方表示並未主動尋找共犯，暗示烏斯曼汗應該是單獨犯案，但已前往烏斯曼汗住過的英格蘭中部的斯塔福郡進行搜索。數小時後，荷蘭海牙市中心也發生三名未成年人當眾遭刺殺事件，傷者稍後已出院，不過荷蘭警方並未把這起攻擊歸類為恐攻。

倫敦11月初才降低恐攻威脅

倫敦在十一月初才把恐攻威脅五層級從次高的「嚴重」，降至第三高的「實質」，為五年多來恐攻威脅層級新低，未料隨即發生恐攻。倫敦橋在二○一七年六月也曾發生恐攻，三名伊斯蘭極端份子先在橋上開車衝撞行人，稍後持刀在附近的市場揮刀傷人，造成八死四十八傷；同年三月，倫敦國會附近的西敏橋發生一名孤狼嫌犯先沿路與在橋上開車衝撞行人，之後來到國會下議院並刺殺駐衛警，造成六死與近五十人受傷。

烏斯曼汗11月29日在光天化日下於英國倫敦的倫敦橋上揮刀行凶，造成二死三傷。（美聯社）

男子烏斯曼汗於英國倫敦橋上揮刀行凶，路人見狀持滅火器等上前壓制，並搶走凶刀，成功阻止凶嫌傷害擴大。英國首相強森力讚路人英勇抗敵。（取自網路）

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