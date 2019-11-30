澳洲智庫︰ 抖音、華為 助中鎮壓新疆

近來火紅的全球最大獨角獸企業「字節跳動」旗下行動電話社群應用程式「抖音」，疑是中國政府鎮壓新疆維吾爾自治區穆斯林的重要幫凶。（路透）

2019-11-30 05:30:00

〔編譯周虹汶／綜合報導〕澳洲獨立智庫「澳洲戰略政策研究所」（ＡＳＰＩ）旗下「國際網路政策中心」（ＩＣＰＩ）廿八日發布報告點出，中共在新疆維吾爾自治區的鎮壓行動獲得多家中國公司的協助，當中包括全球最大獨角獸企業「字節跳動」與中國第一大電信裝置製造商「華為」。這些公司無視隱私、人權規範，藉由「在新疆深度參與不道德的行為」，樂享對自身有利的法規環境，並接受官方援助走向國際，「本質上」就是幫凶。

成立不到八年的「字節跳動」，去年估值已達七五○億美元，其旗下產品「抖音短視頻」貢獻尤多。但ＡＳＰＩ報告細數「字節跳動」惡行，包括與中國政府「勾結」，由新疆的公共信息網絡安全監察警察和國內版「抖音」合作，散播「公共安全」相關宣傳。「字節跳動」四月還和中國公安部新聞宣傳局簽署協議，矢言促進中國警察的「影響力與信譽」。

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字節跳動 助公安部宣傳工作

此外，「字節跳動」與新疆政府間有「新疆援助」計畫，讓中國公司在當地設立子公司或工廠，雇員疑為遭受「職業技能教育培訓中心」非法拘禁的穆斯林學員；至於援助範圍，以新疆和田市為中心。「字節跳動」另引領新疆當局與媒體，善用「抖音」和其旗下以人工智慧（ＡＩ）演算推薦內容的「今日頭條」，來傳播「和田新形象」。

華為參與監視系統計畫

至於「華為」，新疆政府網站指它幫助公共安全計畫「數位化」，開展「智慧警務」新紀元，合力打造「更安全、更聰明的社會」。華為和新疆維吾爾自治區公安廳去年簽署協議，在首府烏魯木齊市設立「智慧安全產業」創新研究室，當地官員說華為也參與「安全新疆計畫」。該計畫正是「警察監視系統」的代名詞，以克拉瑪依市和喀什市為基地，在新疆無所不在。

但「華為」強調，不便對外說明客戶計畫，但該公司提供的技術一向符合銷售地的法律規範，也「未代任何客戶運作安全城市網絡」。「字節跳動」發言人則表示，抖音「未製造、操作或傳播任何與監視有關的產品或服務」，在和田則是致力扶貧，就和對中國其他地區一樣。

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