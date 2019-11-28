挺反送中「違法」 港府擬要求公務員宣誓效忠

在區議會選舉結束後，香港多區廿七日仍有快閃抗議行動。網友繼續發起「和你lunch」，在中環、觀塘及九龍灣都有民眾在午餐時間走上街頭，張開五指表達「五大訴求、缺一不可」立場。（美聯社）

2019-11-28 05:30:00

〔編譯管淑平、劉宜庭／綜合報導〕由於許多香港公務員在「反送中」運動期間支持或參與相關集會，港府公務員事務局局長羅智光二十七日回應「建制派」立法會議員質詢時表示，政府極為關注個別公務員涉嫌參與「非法公眾活動」，對公務員違法「零容忍」，正研議要求所有公務員宣誓擁護「基本法」和效忠特區政府。

研議修法 要求宣誓擁護基本法

新民黨議員容海恩代表主席葉劉淑儀，質詢政府是否會制定政策、行政命令，確保公務員維護「一國兩制」、「港人治港」和高度自治等核心價值。羅智光回覆，「基本法」已明訂公務員必須盡忠職守，對特區政府負責，「公務員守則」也要求公務員效忠政府；政府需要時間研究能否在現行架構下實施，或需要修改法例，宣誓涵蓋所有還是部分體系公務員，以及如何界定違反誓言和相關後果等細節，預料明年立法會換屆前會有結果。

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羅智光另以書面回覆民建聯副主席周浩鼎質詢，指出今年六月以來共有四十三名公務員被投訴參與非法集結、暴力活動，或公開詆毀「一國兩制」，除法律制裁，當局也已經或將針對當事人展開紀律或司法程序，包括口頭警告、降級、勒令退休或革職，目前被勒令停職者僅是「極少數」。

與此同時，已遭警方圍困十一天的香港理工大學，校方經過兩天尋找後，並未發現任何留守示威者，二十七日公開呼籲港府「立刻解封校園」，並撤離校園周邊，讓校方展開修復工作。港警十七日起包圍理大，迄今共拘捕理大示威者約一千一百人。

鄰近理大、封閉兩週的紅磡海底隧道二十七日已恢復通行。油尖區警察指揮官何潤勝證實，警方安全小組二十八日上午將進入理大，處理危險物品並蒐證，盼能盡快將校園交還校方；若警方發現留守示威者，將優先處理示威者的醫療事宜，但相信校內仍有留守者的機率很低。

全球近4千學者連署 促查港警暴力

全球逾三千七百名學者二十六日發表聯合請願聲明，譴責港警在校園內對學生使用不當武力，要求保護學生及學術自由，調查港警暴行。參與連署者包括美國女性主義學家巴特勒（Judith Butler）、暢銷作家及實驗心理學家平克（Steven Pinker）、曾頒贈美國第二高公民榮譽「總統公民獎章」的法學家喬治（Robert George）等知名學者。

此外，港府近兩週來接連無預警地撤回理大、中文大學、香港大學補助款項，遭泛民主派議員質疑當局企圖懲罰大學和大學生。

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