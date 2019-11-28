區議會選後首度發言》川普：與香港站在一起

美國務卿龐皮歐。（美聯社）

2019-11-28 05:30:00

龐皮歐：美人權標準適用全世界 「香港也不例外」

〔編譯劉宜庭、駐日特派員林翠儀／綜合報導〕在香港區議會選舉以民主派贏得壓倒性勝利落幕後，美國總統川普二十六日在白宮首次對此發言，美中歷來最重要的貿易協議之一正在「最後關頭」，美中貿易協議的進展很好，但美國也希望看到香港情勢進展良好，「我們和香港的民主抗爭者站在一起」。

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川普說，「我認為香港會轉好。我想，習近平主席可以讓情況好轉。我了解他（習近平），我知道他會實現這件事」。川普並未正面回應是否將簽署已獲美國國會表決通過的「香港人權與民主法案」；該法案二十一日上呈白宮，川普可在十天內簽署生效，或提出反對。

美國國務卿龐皮歐二十六日也未證實川普是否將簽署「香港人權與民主法案」，但強調美國政府對北京該如何對待中國人民，態度與立場一直很明確，「我們（美方）將自身人權標準套用在全世界，香港也不例外」；法案已送達川普面前，他不便搶先一步猜測川普會怎麼做。

參院版「香港人權與民主法案」主要提案人、共和黨籍參議員魯比歐（Marco Rubio）辦公室表示，扣除週日及感恩節假期，川普簽署香港法案的最後期限，將落在十二月三日。若川普既不簽署也不否決，法案將會自動生效。

龐皮歐說，美國持續支持「一國兩制」所保障的香港民主價值及基本自由；他也恭喜香港人民二十四日成功舉辦自由、公平、和平的區議會選舉。「香港人權與民主法案」要求國務卿每年檢視香港自治情況，並評估香港是否仍符合在美國法律下享受特殊貿易待遇；龐皮歐承諾，他將依法公開相關報告，並將報告送交國會。

龐皮歐：非常重大的侵犯人權暴行 正在新疆發生

與此同時，龐皮歐指出，根據洩漏給「國際調查記者聯盟」（ＩＣＩＪ）的機密文件，中國政府對新疆上百萬被關押的維吾爾族穆斯林進行監獄式管理，並利用人工智慧開創新型態的社會控制方式，證實「非常重大的」侵犯人權暴行正在發生；中國侵犯人權「不是隨機的，而是蓄意的、持續的」，必須受到國際社會關切，呼籲北京當局釋放所有遭任意羈押的維吾爾人。

另一方面，二十六日結束亞洲訪問行程的天主教教宗方濟各，並未如外界預期針對香港、維族等人權和信仰自由問題發表談話，只在返回羅馬的專機上低調表示，香港並非唯一爆發大型示威的地區，世界各地都有類似問題，呼籲各方透過對話創造和平，迴避針對香港問題發表評論。不過，在被問到是否想要訪問中國時，教宗大方地說，「我想去北京，我熱愛中國」。

美國總統川普。（路透）

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