克羅埃西亞天體營的「禁穿泳衣」標示。(法新社檔案照)

2019-11-28 05:30:00

◎孫宇青

As an early pioneer of nudism, Croatia’s idyllic Adriatic coast has a long history of people stripping down to swim and commune with their surroundings.

風光明媚的克羅埃西亞亞得里亞海海岸,是最早倡導天體主義的地方,人們褪去衣物游泳、與環境融為一體的歷史源遠流長。

請繼續往下閱讀...

But as the once wildly popular trend struggles to attract new followers, devotees are grappling with how to harness Croatia’s booming tourism industry to revive the glory days.

但隨著這個曾瘋狂盛行的風潮難以吸引新粉絲,愛好者正苦思如何善用克國繁榮的旅遊業,重現美好時光。

Koversada is a nudist complex based around an islet off Croatia’s northwestern Istria peninsula. At the camp, guests are generally naked as they stroll around, play sports or ride bicycles. They are requested to be dressed only when inside a restaurant or shop. But by and large, the camp clientele is aged over 40.

科瓦薩達是位於克國西北部伊斯特里亞半島外海小島的一處天體營。訪客在營區散步、運動或騎腳踏車時,通常裸著身體,只有進入餐廳或商店才會被要求穿上衣服。不過,該營區的訪客大多超過40歲。

Experts believe that the future of Croatia’s nudism could now lie in small, high-end facilities run by aficionados rather than big corporations. "Boutique nudism" with small camps or apartments, could be a renaissance and a market niche. (AFP)

專家相信,克國天體主義運動的未來可能不在大企業身上,而是愛好者經營的小型和高檔設施。主打小帳篷或公寓的「精品天體」,或許可振興這項活動,並創造利基市場。

(法新社)

新聞辭典

nudism:名詞,裸體/天體主義。例句:All of them are in support of nudism.(他們全都支持天體主義。)

idyllic:形容詞,恬靜的、風光明媚的。例句:The idyllic village has become a vacation spot.(這個靜謐小村已成度假勝地。)

commune with:動詞,交流、交融。例句:She is lying on the grass, feeling herself communing with the nature.(她躺在草地上,感覺自己與大自然融為一體。)

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法